Correísmo oficializa la solicitud de juicio político contra Mario Godoy

La asambleísta de la RC Viviana Veloz también anunció un juicio político al Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS)

El presidente de la Judicatura, Mario Godoy, está convocado por la Asamblea Nacional.

La bancada legislativa de la Revolución Ciudadana (RC) presentó este 29 de diciembre de 2025 la anunciada solicitud de juicio político contra de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, tras las denuncias de presuntas presiones a jueces.

A través de su cuenta en X, la asambleísta Viviana Veloz hizo el anuncio y señaló que espera que el proceso sea calificado y tramitado conforme a la ley, a fin de determinar la responsabilidad política de Godoy en la crisis del Consejo de la Judicatura.

"Hemos presentado formalmente la solicitud de enjuiciamiento político contra Mario Godoy Naranjo, presidente del Consejo de la Judicatura. Esperamos que el CAL la califique de inmediato y que sea tramitada en la Comisión de Fiscalización, conforme a la Ley", acotó la legisladora.

La solicitud de juicio político fue presentado por los asambleístas Viviana Veloz, Raúl Chávez, Liliana Durán, Franklin Samaniego y Xavier Lasso.

Correísmo cuestiona pronunciamiento de Daniel Noboa sobre Godoy

Por otra parte, la asambleísta Viviana Veloz también se refirió al pronunciamiento del presidente Daniel Noboa sobre las denuncias del juez anticorrupción Carlos Serrano sobre presuntas presiones por parte de la administración de Mario Godoy.

"La tardía 'recomendación' de renuncia realizada por el presidente Daniel Noboa no exime al señor Mario Godoy del enjuiciamiento político en la Asamblea, incluso si llegara a renunciar", indicó la legisladora en sus redes sociales.

La asambleísta del correísmo Viviana Veloz señaló además, que "esta reacción del Gobierno llega solo por la presión e indignación ciudadana, tras varios días de escándalo, cuando ya es evidente que el oficialismo intentó blindarlo".

