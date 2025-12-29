Mario Godoy, presidente de la Judicatura, dejó su licencia por un día: ¿Por qué?

El titular del Consejo de la Judicatura anunció que tomaría licencia para preparar su comparecencia ante la Asamblea Nacional

El presidente de la Judicatura, Mario Godoy, es señalado por las denuncias sobre presiones del juez anticorrupción Carlos Serrano.

El Consejo de la Judicatura informó que su presidente, Mario Godoy, retomó momentáneamente sus funciones este lunes 29 de diciembre de 2025, pese a la licencia que solicitó días atrás para preparar su comparecencia ante la Asamblea Nacional. Godoy estaba siendo suplido por Alexandra Villacís.

De acuerdo con la Judicatura, Godoy retomó sus funciones para participar de la sesión del Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe), convocada por el presidente Daniel Noboa para este lunes 29 de diciembre de 2025.

El pronto regreso de Godoy, sostiene la Judicatura en un comunicado, responde a que al Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe) "deben concurrir de manera indelegable los titulares de las instituciones que conforman esta instancia".

Pleno de la Asamblea Nacional aprobó resolución para que la comparecencia del presidente de la Judicatura, Mario Godoy, sea el punto de arranque de una investigación.



Godoy retomará su licencia este martes 30 de diciembre de 2025

Según informó el Consejo de la Judicatura, a partir del martes 30 de diciembre de 2025 Godoy volverá a solicitar licencia conforme a los procedimientos institucionales correspondientes para continuar con la preparación de su comparecencia ante la Asamblea Nacional.

Godoy está citado por la Asamblea Nacional para que explique las actuaciones del Consejo de la Judicatura respecto a las denuncias del juez anticorrupción Carlos Serrano sobre supuestas presiones para resolver de determinada forma casos judiciales.

De acuerdo con la denuncia de Serrano, el exdirector provincial de Pichincha de la Judicatura, Henry Gaibor, lo presionó en la resolución del caso en contra del ciudadano serbio Jezdimir Srdan, señaldo en el caso Euro2024 por lavado de activos vinculado al narcotráfico.

Correísmo y RC preparan juicio político contra Mario Godoy

Tras la difusión de los audios del juez Serrano y el exdirector Gaibor, la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, adelantó que su bancada legislativa presentaría una solicitud de juicio político en contra de Godoy y el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), ente encargado de su designación como presidente de la Judicatura.

De acuerdo con Veloz, para este lunes 29 de diciembre de 2025 está previsto que se presente la solicitud de juicio político, pese a que la Asamblea Nacional esté en vacancia hasta enero de 2025. Además, Veloz acudió este lunes a la Fiscalía para rendir versión en una denuncia de traición a la patria que enfrenta.

No obstante, desde el oficialismo, el asambleísta Andrés Castillo adelantó su intención de también presentar una solicitud de juicio político. Sin embargo, el legislador señaló que esperarían a que Godoy comparezca ante la Asamblea Nacional.

