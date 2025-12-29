¿Cuándo será la comparecencia de Mario Godoy? La Asamblea ya fijó fecha y hora

El presidente del Consejo de la Judicatura es citado por las denuncias del juez Carlos Serrano sobre supuestas presiones

El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, fue citado por la Asamblea Nacional.

El momento esperado. La Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, definió fecha y hora para la comparecencia de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, quien deberá explicar las denuncias sobre supuestas presiones formuladas por el juez anticorrupción Carlos Serrano.

El 21 de diciembre de 2025, en medio del escándalos por los audios entre el exdirector de Pichincha de la Judicatura, Henry Gaibor, y el juez Serrano, el Pleno de la Asamblea resolvió convocar a Godoy para que comparezca ante los legisladores.

Daniel Noboa se pronunció sobre las denuncias del juez anticorrupción Carlos Serrano, quien señaló presuntas presiones del Consejo de la Judicatura, presidido por Mario Godoy, y le recomendó renunciar. 👉 https://t.co/oMq5EWHaTf pic.twitter.com/m7YE09nPMW — Diario Expreso (@Expresoec) December 29, 2025

Fecha y hora de la comparecencia de Mario Godoy en la Asamblea

Una semana después, el presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista Niels Olsen, definió fecha y hora para la comparecencia de Mario Godoy ante el Pleno. De acuerdo a la convocatoria, Godoy está convocado para las 10:00 del lunes 5 de enero de 2025.

Godoy será recibido por la Asamblea Nacional en la sesión extraordinaria y será el único punto a tratar en el orden del día, además del Himno Nacional del Ecuador.

Daniel Noboa recomienda a Mario Godoy que renuncie a la Judicatura

A través de su cuenta de X, Noboa se refirió a una publicación de la asambleísta Jhajaira Urresta en el que señala a que el expresidente Guillermo Lasso, la Revolución Ciudadana (RC), el Partido Social Cristiano (PSC) y la exministra María Paula Romo tendrían el interés de controlar la Judicatura.

Sobre ello, el presidente Daniel Noboa se pronunció: "Respecto al intento de ellos de tomarse la justicia y Participación Ciudadana, mi recomendación es que Mario Godoy renuncie, después de su comparencia en la Asamblea, y se defienda de las acusaciones fuera del cargo".

