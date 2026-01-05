Godoy en la Asamblea: ADN decidió empezar por Maduro y Venezuela

El oficialismo en la Asamblea Nacional decidió iniciar la sesión extraordinaria convocada para este 5 de enero de 2026 con la discusión sobre la situación en Venezuela. Acción Democrática Nacional (ADN) no desaprovechó la oportunidad para arremeter contra el correísmo antes de la comparecencia del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy.

La legisladora oficialista Lucía Jaramillo tomó la palabra y solicitó un cambio en el orden del día. Su planteamiento fue que la Asamblea se pronuncie sobre las “consecuencias directas que el régimen encabezado por Nicolás Maduro, señalado internacionalmente como líder de la estructura criminal transnacional conocida como el Cartel de los Soles”.

Tras su intervención, Jaramillo arremetió directamente contra la Revolución Ciudadana. “Se callaron. Lo defendieron. Había intereses porque ya no los va a financiar más Venezuela”, afirmó. Sus declaraciones provocaron gritos y reclamos desde el lado izquierdo del hemiciclo, donde se ubica la bancada correísta.

¿Qué respondió el correísmo?

Los legisladores de la Revolución Ciudadana optaron por una defensa del régimen de Maduro y centraron sus intervenciones en cuestionar el ataque de Estados Unidos a Venezuela. Por ejemplo, el asambleísta Xavier Lasso afirmó: “La derecha tira piedras sobre su propio tejado democrático”.

Lasso agregó: “Ustedes saben que la agresión a Venezuela, otra más en la larga lista que empezó con México, no tiene nada que ver con el narcotráfico”.

Durante el debate, en el Pleno se reprodujo un video en el que el expresidente Rafael Correa, sentenciado en el caso Sobornos, calificaba a Maduro como un extraordinario ser humano y pacífico. Ante ello, el legislador Andrés Castillo cuestionó esa cercanía y dijo: “Nos alegramos que a este pavo le llegó la Navidad”.

La legisladora correísta Jeaneth Bustos solicitó una aclaración sobre la pertinencia del cambio del orden del día. Argumentó que el artículo 125 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que el “período extraordinario de sesiones de la Asamblea Nacional es el que se reúne para conocer y resolver, exclusivamente, los asuntos específicos señalados en la convocatoria”.

No obstante, el presidente de la Asamblea defendió la decisión y pidió que se leyera el artículo 126 de la misma ley, que señala que “cuando la Asamblea Nacional sea convocada para un período extraordinario de sesiones, se sujetará a las mismas normas previstas para los períodos ordinarios y no se procederá a la elección de nuevas dignatarias o dignatarios”.

Un pedido de fiscalización

El legislador oficialista Adrián Castro se refirió a la relación del correísmo con Maduro y recordó el sistema SUCRE, impulsado durante el régimen de Correa como un mecanismo de intercambio comercial entre países del ALBA. En ese contexto, solicitó que, como parte de la resolución, se incluya el inicio de una fiscalización a los fondos de campaña del correísmo.

Hasta las 11:41 de este 5 de enero de 2026, en la Asamblea no había confirmación de la llegada de Mario Godoy. El presidente de la Judicatura arribó pasadas las 12:00, pese a que la sesión había sido convocada para las 10:00.

Al final, la moción presentada por Jaramillo fue aprobada con 78 votos a favor. El correísmo se abstuvo.

