Capturan en Guayaquil al presunto asesino del periodista Xavier Ramos

La noche del 4 de enero de 2026, la Policía Nacional del Ecuador confirmó la captura en Guayaquil del presunto responsable del asesinato del periodista Xavier Ramos Pereira, ocurrido el 21 de agosto de 2025 en la ciudadela La Alborada, al norte de la urbe.

RELACIONADAS Gobierno reaccionó al asesinato del periodista Xavier Ramos en Guayaquil

El operativo se ejecutó tras varios meses de investigaciones y seguimientos realizados por unidades especializadas de la Policía. El Ministerio del Interior informó que el detenido tenía una orden de captura vigente y que su aprehensión fue posible gracias a labores de inteligencia que permitieron ubicarlo en la ciudad.

El ministro del Interior, John Reimberg, destacó el trabajo de las fuerzas del orden y reiteró el compromiso del Gobierno en la lucha contra la impunidad. “Cero impunidad. Seguimos trabajando”, señaló en un comunicado oficial.

#ATENCIÓN



CAPTURADO PRESUNTO ASESINO DEL PERIODISTA XAVIER RAMOS.



Esta tarde en Guayaquil, la Policía Nacional detuvo a Dixon Jony B. C., involucrado en el asesinato del periodista Xavier Ramos, el 21 de agosto de 2025. El presunto autor del hecho tenía orden de captura en su… pic.twitter.com/PMreeUNR8L — John Reimberg (@JohnReimberg) January 5, 2026

El crimen contra Xavier Ramos

Xavier Ramos, periodista de Diario El Universo, fue hallado sin vida en su departamento en La Alborada la noche del 21 de agosto de 2025. Según las primeras investigaciones, el comunicador fue atacado con arma blanca y murió tras recibir varias puñaladas.

La Fiscalía abrió una investigación que, tras meses de pesquisas, lo vincularon como presunto autor material del crimen. Desde entonces, se emitió una orden de captura en su contra, que finalmente se concretó en enero de 2026

Xavier Ramos: ¿Qué objetos se llevaron de la casa del periodista asesinado? Leer más

Un puñalada le habría perforado el pulmón

Ramos falleció a los 43 años tras recibir cuatro puñaladas, una de las cuales le perforó un pulmón, provocando su muerte inmediata. Su carrera comenzó en las aulas de la Universidad Católica, donde ya destacaba por su pasión por la escritura. Realizó sus primeras prácticas en El Comercio, cubriendo temas de actualidad y cultura.

En 2003 ingresó a El Universo, en la sección Gran Guayaquil, para cubrir crónica roja, seguridad y comunidad. Dos años después aceptó una propuesta de El Diario de Manabí, en Manta, en medio de una época marcada por la violencia vinculada al narcotráfico y la disputa entre los grupos Los Choneros y Los Queseros.

En 2007 fue recontratado por El Universo, pero permaneció temporalmente en Manta gracias a su experiencia previa. Tras recibir amenazas de un grupo delincuencial y ante el riesgo para su vida, el medio decidió trasladarlo nuevamente a Guayaquil.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!