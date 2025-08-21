Expreso
Escena del crimen donde fue hallado sin vida un periodista de un medio impreso nacional.
Escena del crimen donde fue hallado sin vida un periodista de un medio impreso nacional.

Periodista es hallado sin vida en su domicilio: lo que se sabe hasta ahora

El reportero no había asistido a trabajar, lo que generó preocupación entre sus colegas, quienes lo hallaron sin vida

Xavier Ramos, periodista de Diario El Universo, fue encontrado sin vida en su domicilio, con signos de violencia, la noche de este jueves 21 de agosto, al norte de Guayaquil. El reportero tenía 47 años de edad y residía en la sexta etapa de la ciudadela Alborada.

El hallazgo fue realizado por sus compañeros de trabajo, luego de que no asistiera a su jornada matutina y no respondiera llamadas ni mensajes. El comunicador había tenido el día libre el miércoles 20 de agosto, por lo que no se podía precisar con exactitud cuánto tiempo llevaba fallecido.

El mayor Gino Sanzi, jefe de Operaciones del distrito Modelo, explicó que el reportero fue hallado con heridas que habrían sido provocadas por un arma blanca.

Personal de Criminalística realiza el levantamiento del cuerpo del periodista en el norte de Guayaquil.
Personal de Criminalística realiza el levantamiento del cuerpo del periodista en el norte de Guayaquil.

¿A qué hora asesinaron a Xavier Ramos, periodista de Diario El Universo?

Sanzi añadió que, preliminarmente, los paramédicos habrían determinado que el deceso ocurrió entre la madrugada y la mañana de este jueves, aunque esto será confirmado mediante la autopsia.

A las 21:10, personal de Criminalística llegó al sitio para recabar indicios y realizar el levantamiento del cadáver, que debía ser trasladado al Laboratorio de Ciencias Forenses para la autopsia de rigor.

Hasta las 22:20, los agentes policiales continuaban recabando evidencias en el departamento del fallecido, que podrían permitir identificar al responsable del crimen.

El mayor Sanzi también agregó que, si bien el domicilio no cuenta con cámaras de seguridad, un negocio ubicado en la planta alta del inmueble sí dispone de ellas, y se espera que las imágenes permitan identificar al asesino y determinar la hora exacta del hecho.

