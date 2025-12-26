La memoria ancestral tallada en piedra se conserva en un museo de Alto Ila

Museo. Ramón ha recolectado con paciencia cada una de las piedras.

En medio de la exuberante Amazonía de la provincia de Napo, la memoria de los pueblos milenarios emerge tallada en piedra. En la comunidad de Alto Ila, cantón Carlos Julio Arosemena Tola, un espacio que antes fue potrero hoy se levanta como un aula viva de patrimonio cultural y natural de Ecuador.

Allí, en la finca Agroturismo El Picaflor, impulsado por Ramón Pucha, guarda un museo arqueológico singular: piedras con diseños ancestrales que podrían revelar símbolos, creencias y saberes de antiguas culturas amazónicas ecuatorianas.

Durante más de dos décadas, Pucha ha desarrollado un trabajo minucioso y paciente. Cada piedra ha sido recolectada dentro de la finca y sectores aledaños de la provincia y analizada con el acompañamiento de profesionales, quienes estudian formas, grabados y patrones.

Algunas presentan posibles petroglifos, con figuras geométricas y símbolos que, según hipótesis técnicas de los estudiosos, habrían sido utilizados para rituales, orientación territorial o representaciones espirituales ligadas a la naturaleza en esa zona.

Pucha asegura que según especialistas no descartan que estas piedras hayan sido elaboradas por antiguas tribus amazónicas, como pueblos prehispánicos asentados en la cuenca del Napo, que utilizaban la piedra como medio de expresión simbólica.

Los grabados podrían haber tenido funciones ceremoniales, educativas o de transmisión de conocimientos, en una época en la que la selva, de esa parte de Ecuador, era el centro de la vida y la espiritualidad.

El museo se complementa con un jardín botánico, donde se conservan plantas medicinales, frutales y especies en peligro de extinción, integrando cultura y biodiversidad en un mismo recorrido.

Fortalecimiento de la identidad cultural

La alcaldesa de Carlos Julio Arosemena Tola, Ligia Caiza, destacó la importancia de este esfuerzo comunitario. “Este espacio fortalece la identidad intercultural del cantón. No solo conserva la historia ancestral, también promueve turismo responsable y educación para las nuevas generaciones”, señaló.

El proyecto que además de resaltar la rica cultura amazónica, pretende atraer a los turistas nacionales y extranjeros, cuenta con el respaldo de organizaciones como el Fondo Ecuatoriano de Cooperación para el Desarrollo (FECD), ASETUR y Fundación Maquita.

El museo también recibe a estudiantes del país y a estudiosos internacionales, consolidándose como un referente de conservación desde la comunidad.

