Vecinos se unen para rehabilitar canales de riego en Tungurahua

En localidades rurales de la provincia, habitantes se turnan para reparar tramos dañados

Habitantes de la comunidad de Santa Rosa, en Ambato, se unieron para reparar un canal de riego.

La reparación de canales de riego avanza en comunidades rurales de Tungurahua, impulsada por los propios vecinos y el trabajo en mingas.

En varios sectores rurales de la provincia, el agua vuelve a correr por canales que durante años estuvieron agrietados, con filtraciones o tramos colapsados.

(Te puede interesar: Simiatug, en Bolívar, arrastra carencias que ya cobraron víctimas mortales)

“No es una obra nueva ni una solución definitiva, pero para quienes vivimos del campo significa recuperar algo básico para seguir produciendo”, cuenta Juan Saca, agricultor de Santa Rosa, parroquia de Ambato.

También en comunidades de Patate, Pelileo y Quero, la Prefectura ha entregado materiales como arena, ripio, varilla y tubería para intervenir más de seis kilómetros de canales de riego, tanto primarios como secundarios.

Destruyen puertas y ventanas para robar una iglesia en Ambato Leer más

Ambato: Los vecinos se turnan para trabajar en canales de riego

En Santa Rosa y Pasa, por ejemplo, los moradores se organizaron por turnos para reemplazar los tramos dañados.

“Cuando el agua se pierde, se pierde la cosecha. Por eso aquí nadie se queda al margen”, dice Saca, mientras ajusta una tubería de hormigón junto a otros vecinos.

Los trabajos alcanzan sectores como Los Andes y Artezón, en Patate; Chaupi, La Clementina y Salasaka, en Pelileo; y Rumipamba, en Quero.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!