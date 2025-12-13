Destruyen puertas y ventanas para robar una iglesia en Ambato

Delincuentes ingresaron a la iglesia y se llevaron equipos de sonido que los vecinos habían comprado con esfuerzo colectivo

Vecinos se reunieron para evaluar los daños y coordinar medidas de seguridad.

La fe fue quebrada antes del amanecer. En el sur de Ambato, una iglesia católica apareció con puertas forzadas y vitrales destrozados que dejó mucha indignación entre los feligreses.

Te invitamos a leer: Polémica en Cumbayá por feria de autos instalada dentro de un parque

La madrugada del sábado 13 de diciembre de 2025, fue el escenario de un robo que dejó a una comunidad indignada y con miedo: delincuentes ingresaron al templo y se llevaron los equipos de sonido que los vecinos habían comprado con esfuerzo colectivo.

Extorsiones en Tena: Temor por asesinato de profesor por el que pedían 30 mil dólares Leer más

Según los testimonios, observaron al menos a una persona que merodeaba por la iglesia en la madrugada. A un feligrés que acudía al rezo de las 05:00 le habría dicho que buscaba al sacerdote, y luego se retiró.

Minutos después, el mismo grupo del rezo se percató de los daños en la infraestructura. A las 05:15, se alertó que habían robado en la iglesia.

Los antisociales arrancaron la contrapuerta, destruyeron vitrales y, por una de las ventanas, ingresaron.

Una vez dentro, revisaron cada espacio y sustrajeron los equipos de amplificación y sonido comprados hace apenas un mes. La pérdida supera los 5.000 dólares, un monto reunido con fondos de misas, tasas del cementerio y hasta créditos asumidos por la comunidad.

Indignación y temor en el barrio

La alarma comunitaria no pudo activarse porque, según denunciaron, las conexiones fueron bloqueadas. “Es la primera vez que pasa algo así, ya no respetan nada”, dijo Nury Córdova, vecina del sector.

La mujer advirtió que el golpe trasciende al templo: “Si roban la iglesia, ingresar a las casas se les hace más fácil”. Mariana Córdova agregó que la presencia de libadores en los alrededores también agrava la inseguridad.

Para Zoila Jordán, quien vive a tres cuadras, señaló que en semanas recientes ya hubo robos en viviendas cercanas. Patricio Núñez explicó que, al no poder retirar un protector, los ladrones se dirigieron hacia la casa parroquial, rompieron un vidrio y concretaron el robo.

Vitrales destruidos y una ventan forzada evidencian el ingreso de los delincuentes a la iglesia. Foto: Yadira Illescas

No es la primera vez que la iglesia es blanco de la delincuencia, aunque esta vez no alcanzaron a llevarse joyas antiguas de la imagen de la Virgen. La comunidad analiza reforzar la seguridad ante la escasa presencia policial.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!