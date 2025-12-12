Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Carro robado
La ciudadanía denuncia varios robos en las noches en UrdesaCORTESÍA

En Urdesa persiste el miedo por la inseguridad, pese a reparación de luminarias

Varias luminarias fueron arregladas tras reciente publicación de EXPRESO. La ciudadanía solicita patrullajes por robos

Aunque las luminarias en uno de los tramos críticos de Urdesa finalmente fueron reparadas esta semana, tras una reciente denuncia publicada por EXPRESO, la tranquilidad aún está lejos de volver al barrio. 

RELACIONADAS

Los moradores aseguran que, pese a la nueva iluminación, el miedo a los asaltos persisten y los robos cometidos por sujetos en motocicleta siembran temor en la comunidad.

La problemática que se vive en Urdesa

En los últimos meses, los puentes de las calles Ilanes y Higueras se han convertido en puntos de alto riesgo. Antes de la intervención, ambos mantenían zonas completamente oscuras debido a luminarias dañadas y cables expuestos, lo que incrementaba la vulnerabilidad de los peatones. 

UPC ABANDONADA

Dos UPC abandonadas en Urdesa Norte agudizan la inseguridad

Leer más

“Iluminaron una parte, pero la situación dificilmente vaya a cambiar porque se necesita patrullajes. Las motos seguirán pasando, rondando y atacando a la gente.", afirma José Velásquez, vecino del sector, quien asegura haber sido asaltado tres veces este año en la misma zona.

Otros residentes coinciden en que el problema de fondo continúa intacto. Los delincuentes, aseguran, conocen los horarios y las rutas de patrullaje de la Policía, cuyo cuartel se ubica aproximadamente a cuatro cuadras. “Si ven presencia policial se desvían, dan una vuelta y regresan minutos después. Esto solo se solucionará con vigilancia permanente”, comenta Ricardo Benites, habitante de Urdesa Central.

A pesar de la nueva luz  instalada en una parte del área denunciada, la percepción de inseguridad no ha disminuido. 

El problemaLa denuncia ciudadana es que los asaltantes llegan desde zonas como Mapasingue y la Perimetral. Piden más patrullaje en las noches.

El pedido de la ciudadanía

“Iluminar ayuda, claro que sí, pero si no hay control, no sirve de nada. Los ladrones están organizados y conocen perfectamente la zona”, comenta otro morador que ha sido víctima junto a su esposa mientras regresaban de hacer compras.

La comunidad continúa exigiendo a las autoridades municipales y policiales un plan integral que combine vigilancia constante, patrullajes dirigidos y mantenimiento permanente de las estructuras públicas. Mientras tanto, los residentes aseguran que seguirán denunciando y organizándose, aunque admiten que la sensación de vulnerabilidad sigue creciendo cada día.

urdesa gye
Varias luminarias fueron reparadas tras reciente publicación de EXPRESOALEX LIMA

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Arsenal vs Wolverhampton: día y canales para ver el partido | Fecha 16 Premier League

  2. Colta encendió su Navidad con reciclaje y tradición alrededor de su laguna sagrada

  3. La Casa de Papá Noel en Latacunga: fecha, historia y todo lo que ofrece en 2025

  4. Emelec: Miller Bolaños, a la espera del pago de deudas y ratificación de directorio

  5. Nuevo formato de LigaPro: las razones internas y modelos que se analizan para 2026

LO MÁS VISTO

  1. Nain Massuh recupera la libertad en Colombia y no será extraditado al Ecuador

  2. Militares y agentes municipales intervienen La Bahía por el espacio público

  3. El precio del cacao se desinfla, pero Ecuador exporta más

  4. Tarifas de parque Samanes: Aquí los costos formalizados por el Municipio de Guayaquil

  5. Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 12 de diciembre

Te recomendamos