Urdesa teme la noche: delincuentes en moto aprovechan la falta de iluminación

Los moradores de un sector de Urdesa, al norte de Guayaquil, están aterrados, pues caminar por el vecindario se ha vuelto ‘deporte de riesgo’, debido a que por la zona circulan asaltantes en motocicleta dedicados a desvalijar a peatones. Y aunque denuncian constantemente los atracos, no reciben atención de las autoridades, aseguran.

“El problema es en dos puentes: el de la calle Ilanes y el de Higueras. No se puede caminar de noche porque los ladrones están al acecho. Todos los días en los chats comunitarios se avisa de algún asalto o que la moto que roba está rondando. Ya se los tiene identificados por las cámaras. Se han compartido las imágenes con la Policía, pero los robos no paran”, contó José Velásquez, residente.

El morador recordó que en octubre pasado fue víctima, por tercera vez en el año, de un robo en ese punto. “Venía del (centro comercial) Albán Borja. A lo lejos vi venir una moto con dos hombres. El ladrón frenó a raya en medio puente, me mostró un arma y me dijo que le dé el celular”.

Relatos como este los repiten otros moradores. “El problema lleva más de un año. En marzo venía del supermercado con mi esposa. Vimos que pasaron dos motos con cuatro personas. A medio puente pararon y se regresaron en contravía. A mí se me llevaron el teléfono y a mi esposa las fundas con las compras”, relató.

Urdesa: luminarias dañadas

Para los moradores, la principal causa del aumento de asaltos es la falta de iluminación. En los puentes, especialmente el de la calle Ilanes, varias luminarias están dañadas, con los cables eléctricos arrancados y colgando, lo que también pone a los peatones en riesgo de electrocutarse.

Además, las lámparas que sí funcionan tienen focos que generan luz amarilla, la cual no es suficiente para iluminar correctamente ese tramo. “Deben modernizar y poner luces tipo led. Mire la diferencia del brillo en el puente y en el parque, que tiene luces blancas tipo led. No hay punto de comparación”, manifestó otro habitante de Urdesa.

El ciudadano se refiere al parque ubicado a unos 20 metros de los puentes. La diferencia en la iluminación es drástica si se comparan los puentes con esta área, donde no hay un espacio que no esté bien alumbrado.

Ladrones conocen rutas y horarios de la Policía

Los residentes comentaron que el comité barrial está organizado, cuenta con botones de seguridad y mantiene contacto con la Policía, que tiene un cuartel a cuatro calles de distancia. No obstante, esto no frena los asaltos.

“Los pillos saben por dónde pasar. Si ven policías, se dan una vuelta y regresan a los minutos.Lo óptimo sería que hubiera presencia permanente a la subida o bajada, para así disuadir a los ladrones de robar”, planteó Ricardo Benites, otro residente.

