Tungurahua espera masiva llegada de turistas por Año Nuevo

El feriado de Año Nuevo se proyecta como uno de los más dinámicos para el turismo en Tungurahua. Baños de Agua Santa y Píllaro concentran las mayores expectativas por la llegada de miles de visitantes nacionales, atraídos por su oferta de naturaleza, cultura y tradición.

En Baños de Agua Santa, varios establecimientos alcanzaron el 100 % de ocupación hotelera desde finales de diciembre. Carmen Luna Fiallos, gerente general de Luna Volcán, confirmó que las reservas están copadas hasta los primeros días de enero. “Baños es una ciudad alegre y segura, por eso las familias nos eligen para recibir el Año Nuevo”, señaló.

El alcalde de Baños de Agua Santa, Marlon Guevara, destacó que la agenda festiva, que incluye conciertos gratuitos, actos religiosos y actividades al aire libre, fortalece el posicionamiento del cantón. Operadores turísticos estiman que el flujo diario podría superar las 40.000 personas durante los primeros días de enero, especialmente visitantes de Quito y Guayaquil, quienes resaltan el ambiente familiar y la variedad de atractivos.

Diablada genera expectativa y movimiento económico

Píllaro se prepara para uno de los eventos culturales más esperados de inicio de año. La Diablada Pillareña, que se desarrollará del 1 al 6 de enero, proyecta la llegada de alrededor de 100.000 visitantes.

El alcalde Israel Chicaiza señaló que el cantón se encuentra listo en logística, seguridad y servicios para recibir a los turistas. El prefecto de Tungurahua, Manuel Caizabanda, indicó que además de Baños y Píllaro, los parques provinciales y áreas naturales están habilitados y en condiciones óptimas.

Desde la seguridad, el coronel Jimmy Viteri, jefe de la Subzona de Policía Tungurahua, aseguró que la provincia es segura, pero llamó a la corresponsabilidad ciudadana y a tomar medidas de autoprotección.

La Diablada Pillareña atraerá a cerca de 100.000 visitantes a Píllaro en la primera semana de enero. Yadira Illescas

