hospital vicente corral moscoso
Médicos del área de Emergencias del Hospital Vicente Corral Moscoso, en Cuenca, denuncian desabastecimiento crítico de medicinas e insumos.CLAUDIA PAZAN

Crisis en hospital de Cuenca: emergencias y neonatología alertan falta de medicinas

Áreas como neonatología y emergencias han revelado la falta de insumos y medicinas

Un nuevo comunicado, firmado por el área de Emergencias del Hospital Vicente Corral Moscoso, aumenta la preocupación ante un escenario de abandono, desabastecimiento y desinterés del Estado.

En un oficio, dirigido a la gerencia de la casa de salud el 30 de diciembre, el personal del Servicio de Emergencias sostiene que “la situación de desabastecimiento de medicamentos, dispositivos médicos e insumos esenciales ha superado el umbral de tolerancia operativa”.

Crisis a puertas del feriado 

Para el personal la situación “compromete seriamente la seguridad del paciente, la calidad de la atención y la integridad legal y de salud del talento humano”.

Además, se hace referencia que la crisis ha obligado “al personal asistencial a enfrentar escenarios clínicos para los cuales no se cuenta con los medios mínimos necesarios”. Y denuncian “insuficiente apoyo institucional para la gestión y respuesta a quejas, reclamos y procesos derivados de esta problemática”.

Con este contexto, el personal médico expone el alto riesgo que se corre a puertas del largo feriado por el Año Nuevo. “Conforme a la experiencia histórica, se incrementa de forma significativa la demanda de atención por trauma, emergencias médicas, intoxicaciones y eventos de alta complejidad”, sostiene el oficio.

El personal solicita a la gerente del hospital Dayana Clavijo que se adopten “medidas correctivas para garantizar, al menos, el abastecimiento mínimo indispensable de medicamentos e insumos críticos para la atención de emergencias”.

Este oficio se suma a una publicación realizada en redes sociales por el personal del área de Neonatología de la misma casa de salud en la que se solicita la donación de insumos básicos como guantes y tirillas para glicemia.

Andrea Durango, coordinadora zonal del Ministerio de Salud Pública, en entrevista para medios locales desestimó la supuesta crisis de la casa de salud y aseguró que “el Gobierno ha asignado el presupuesto y es lo que estamos recibiendo como coordinación zonal”.

