Salud guarda silencio ante situación crítica del Hospital Vicente Corral de Cuenca

Faltan medicinas, hay equipos de diagnóstico dañados y tampoco se dispone de insumos

En redes sociales circuló una imagen con la solicitud de donativos para el área de Neonatología del Hospital Vicente Corral Moscoso, de Cuenca. En el mensaje se piden insumos básicos como guantes y tirillas para glicemia.

Este mensaje, que se viralizó en internet, ha llamado la atención y generado preocupación entre la comunidad.

En una visita realizada por EXPRESO al Hospital Vicente Corral Moscoso, pacientes comentaron que deben comprar las recetas en farmacias particulares. Incluso, señalaron que han tenido que adquirir insumos como guantes para las áreas de hospitalización.

El caso ocurrió en el área del Centro de trauma del Hospital José Carrasco Arteaga el pasado jueves 20 de noviembre.



Conoce los detalles de lo que pasó 👉 https://t.co/QUVmlof9U5 pic.twitter.com/EYYzaRv4dC — Diario Expreso (@Expresoec) November 25, 2025

Faltan medicamentos en el hospital de Cuenca

Durante el recorrido, representantes de la Fundación Violín Rojo —que trabaja con niños del cantón Taisha— acompañaban a los padres de una bebé hospitalizada en el área de Cuidados Intensivos Pediátricos del hospital, en Cuenca, y dieron a conocer que tuvieron que comprar en una farmacia privada una receta de norepinefrina, aciclovir en polvo para solución inyectable y vancomicina en solución inyectable, cuyo costo superó los 150 dólares. Estos medicamentos serían para dos días, pero la menor requiere el tratamiento por 10 días.

Funcionarios serán desvinculados tras muerte de hombre en la vía pública Leer más

Esta realidad fue confirmada por el asambleísta Roque Ordóñez, quien informó que durante un recorrido realizado la semana pasada constató que la situación es crítica y que tiende a empeorar.

Por ejemplo, en farmacia encontró que el cuadro básico de medicamentos tenía apenas un 58 % de abastecimiento.

Además, evidenció que los cinco endoscopios con los que cuenta el hospital están fuera de servicio por daños desde hace un año. “Hace cuatro meses recorrí el hospital y desde entonces no ha cambiado nada”, aseguró.

“La gerente dijo que ya mandaron a arreglar los endoscopios, pero no existe ninguna evidencia documentada que pruebe esto. Sé que no los van a arreglar, porque no tienen presupuesto”, afirmó.

También le llamó la atención que los extintores de la casa de salud estaban caducados desde hace cinco meses. “Revisamos los extintores del hospital y ninguno servía. Todos estaban con sus fechas de uso caducadas”, puntualizó.

Sobre la situación en el área de Neonatología, el asambleísta dijo desconocerla. Señaló que también se enteró de la colecta a través de redes sociales. “Ya pedí un informe a la gerente, pero no he tenido una respuesta”, refirió.

El asambleísta de la Revolución Ciudadana, Roque Ordóñez. ARCHIVO: ASAMBLEA NACIONAL

El hospital de Cuenca sufre reducciones presupuestarias

Según datos del legislador, la problemática del hospital parte de un recorte presupuestario. Detalló que en 2024 se asignaron 49 millones de dólares, mientras que este año fueron 42 millones, y prevé que en 2026 se destinen al Hospital Vicente Corral Moscoso menos de 35 millones de dólares. “Esto es una realidad y me baso en el Presupuesto General del Estado que fue aprobado por la bancada oficialista para el próximo año”, subrayó.

En Cuenca se decomisaron 50.000 insumos médicos sin registro sanitario Leer más

Al Sindicato Único de Obreros de la Salud también le preocupa el abandono al que está expuesta la casa de salud. Edison Deleg, presidente del organismo, dio a conocer que “los pacientes traen sus propios insumos y medicamentos de farmacias particulares. Se les ve caminar por los pasillos del hospital con las recetas de farmacias privadas”.

Refirió que, a nivel nacional, la ejecución del presupuesto del sector de la salud no supera el 45 % y que, a escala local, se ha evitado, por ejemplo, llenar las vacantes existentes, mientras existiría la intención de “contratar empresas privadas de limpieza”.

En un oficio dirigido a la gerente del hospital, Dayana Clavijo, el sindicato rechaza la intención de generar un contrato de limpieza del área de Obstetricia con una empresa externa, cuando existen puestos que deberían ser cubiertos para completar el equipo propio del hospital.

EXPRESO solicitó una entrevista con la actual gerente de la casa de salud, pero desde el departamento de Comunicación se informó que la vocería oficial corresponde a la planta central en Quito.

También se llamó al número de contacto para la entrega de donativos para el área de Neonatología, pero no se obtuvo ningún tipo de respuesta.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!