Tijuana vs América: alineaciones y dónde ver EN VIVO el Torneo Clausura 2026 LigaMX

Con los ecuatorianos Adonis Preciado y Jackson Porozo en la plantilla, Tijuana debuta ante América en casa

América inicia la disputa del Torneo Clausura 2026 de la LigaMX.

Club Tijuana, con los ecuatorianos Adonis Preciado y Jackson Porozo, inicia la disputa del Torneo Clausura 2026 de la LigaMX cuando reciba este viernes 9 de enero de 2026 al Club América en un partido que promete ser vibrante desde el pitazo inicial.

El encuentro está programado para las 22:00 (hora de Ecuador) y se disputará en el Estadio Caliente, casa de los Xolos en Tijuana, en el marco de la Jornada 1 del campeonato mexicano.

Xolos con alineación estelar, ecuatorianos esperan su turno

Bajo la dirección del técnico Sebastián Abreu, los Xolos saldrás con un equipo estelar en busca de sumar sus primeros tres puntos en el Clausura 2026. El estratega uruguayo contará con figuras como Kevin Castañeda y Gilberto Mora.

Jackson Porozo y Adonis Preciado son piezas clave en Tijuana. Tijuana

Aunque los ecuatorianos Adonis Preciado (extremo derecho) y Jackson Porozo (defensa central) son parte importante del proyecto xoloitzcuintle, en este compromiso esperarán su oportunidad desde la banca de suplentes.

La alineación de Tijuana será: Rodríguez, Fernández, Gómez, Bilbao, Vega, Escamilla, Tona, Arciga, Mora, Castañeda y Mourad.

Por su parte, Club América, dirigido por André Jardine, también presentará un equipo competitivo con figuras destacadas como Alexis Gutiérrez, Rodrigo Aguirre y Allan Saint-Maximin.

La alineación de las Águilas para este juego será: Malagón, Álvarez, Cáceres, Reyes, Borja Dourado, Dos Santos, Fidalgo, Gutiérrez, Aguirre y Saint-Maximin.

Dónde ver el partido: señal y horarios internacionales

El partido entre Tijuana vs América será transmitido EN VIVO por la señal de FOX One desde México, mientras que desde Estados Unidos se podrá ver por la señal de TUDN.

América contará con todas sus figuras. América

A continuación, los horarios por país:

Argentina: 00:00 horas

Bolivia: 23:00 horas

Brasil: 00:00 horas

Chile: 00:00 horas

Colombia: 22:00 horas

Ecuador: 22:00 horas

Estados Unidos (Central): 21:00 horas

Estados Unidos (Este): 22:00 horas

Estados Unidos (Montaña): 20:00 horas

Estados Unidos (Pacífico): 19:00 horas

México: 21:00 horas

Paraguay: 00:00 horas

Perú: 22:00 horas

Uruguay: 00:00 horas

Venezuela: 23:00 horas

Este duelo entre Tijuana y América marca el estreno del conjunto fronterizo en el Clausura 2026, un torneo en el que los Xolos buscarán dejar huella desde el principio, mientras que los ecuatorianos Preciado y Porozo aguardan con ilusión su debut.

