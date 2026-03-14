Irán amenaza a empresas de EE.UU. si atacan energía

Tras el bombardeo a la isla petrolera de Jarg, el Gobierno iraní aseguró que responderá “sin duda”. Trump se pronunció

Irán amenazó este sábado 14 de marzo una vez más con atacar las instalaciones de las empresas estadounidenses en Oriente Medio en caso de que su infraestructura energética sea atacada por Estados Unidos e Israel, después del bombardeo contra la isla iraní de Jarg, corazón de la industria petrolera de la República Islámica.

“En caso de que las instalaciones iraníes sean atacadas, las fuerzas iraníes atacarán instalaciones de empresas estadounidenses en la región o compañías en las que Estados Unidos tenga participación”, advirtió el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, según informó la agencia Tasnim.

El jefe de la diplomacia iraní afirmó que su país responderá “sin duda” a cualquier ataque contra sus instalaciones energéticas.

Sin embargo, dijo que Irán actuará “con cautela para evitar que zonas densamente pobladas sean alcanzadas”.

Fuerzas Armadas lanzan advertencia

Las Fuerzas Armadas de Irán habían advertido que, si se produce un ataque contra la infraestructura petrolera, económica y energética de la República Islámica, “toda la infraestructura petrolera, económica y energética perteneciente a las compañías petroleras de la región que tengan acciones estadounidenses o cooperen con Estados Unidos será destruida”.

Estas advertencias llegaron después de que Estados Unidos atacara anoche objetivos militares en la isla de Jarg, donde se almacena el 90 % del petróleo que Irán exporta al mundo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó ese bombardeo como uno de los “más poderosos” de la historia de Oriente Medio.

El líder republicano añadió que si Irán interfiere con el paso libre y seguro de los barcos a través del estrecho de Ormuz podría atacar también la infraestructura petrolera de la isla, ubicada a 25 kilómetros de la costa iraní, que concentra la principal terminal petrolera del país y es el mayor punto de carga de crudo para buques petroleros.

Trump dice que países enviarán "buques de guerra"

Además aseguró que “muchos países” enviarán “buques de guerra” al estrecho de Ormuz para mantenerlo “abierto y seguro”. “Esperemos que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros que se ven afectados por esta restricción artificial envíen buques a la zona para que el estrecho de Ormuz deje de ser una amenaza para una nación totalmente descabezada”, escribió Trump en su red social Truth Social.

El mandatario presumió de la actuación de Estados Unidos. “Ya hemos destruido el 100% de la capacidad militar de Irán”, afirmó, pero advirtió de la necesidad de ayuda internacional ya que aseguró que a Irán “le resulta fácil enviar uno o dos drones, lanzar una mina o disparar un misil de corto alcance en algún punto de este estrecho, por muy derrotados que estén”.

“Mientras tanto, Estados Unidos bombardeará sin cesar la costa y hundirá continuamente barcos iraníes. De una forma u otra, pronto lograremos que el estrecho de Ormuz esté ABIERTO, SEGURO y LIBRE”, concluyó en la red social que se ha convertido en una especie de diario de la guerra a través del que cuenta los movimientos militares estadounidenses.

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