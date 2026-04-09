Semana Santa y el verdadero arrepentimiento: cambiar, no solo pedir perdón

Un momento de oración y reflexión simboliza el arrepentimiento sincero y la búsqueda de perdón.Imagen generada con IA

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En Semana Santa tuvimos suficiente tiempo para arrepentirnos de verdad y no mentirle a Dios. Una persona arrepentida no es la que llora, sino la que cambia. No espere estar en el ‘encuentro’ con Dios para leer la Biblia, sino antes, durante y después de tener esa interacción espiritual para que su vida fluya normal.

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A veces es necesario sufrir las consecuencias de nuestros actos para poder enmendar los errores. Dejemos el orgullo a un lado, porque después se convierte en traslado; la prepotencia es una combustión inflamable de fuego puro.

El valor del perdón

El perdón da una nueva oportunidad de empezar, pero eso sí, no le falle a Dios, ya que Él lo escucha y ve todo. Si erró, admítalo, pida disculpas y no aplique el ‘aikido’ verbal. No invente más excusas ilusas.

Entre el discurso y la sinceridad

Recuerde: Judas demostró que no todo el que besa, ama; un beso sincero se puede sentir, pero un discurso fallido es una estrella fugaz.

“Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”, y “todo está consumado”. Lc. 23, 24. Sin embargo, algunos saben muy bien lo mal que hacen: arrodillarse ante Dios es un arrepentimiento de corazón.

Javier Valarezo Serrano