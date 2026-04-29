Ecuador apunta a nuevo proyecto minero en Loja: Bramaderos muestra potencial en oro y cobre

Publicado por Mayra Pacheco Pazmiño Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Bramaderos muestra potencial para una operación minera de gran escala en Loja.



Se estima que la mina tendrá una vida útil de 23 años y una producción estimada de 2,7 millones de onzas equivalentes de oro.

El proyecto requiere de alrededor de $525 millones y aún está en fase preliminar, basada en un Estudio de Alcance, no de factibilidad.



El equipo técnico que descubrió Cascabel en Imbabura, uno de los mayores yacimientos de cobre y oro sin explotar del mundo, identificó una nueva área en el sur de Ecuador. Se trata del proyecto de oro y cobre Bramaderos, ubicado en la provincia de Loja.

Resultados preliminares apuntan a una operación de gran escala, con una vida útil de 23 años y una inversión de alrededor de $525 millones, según el Estudio de Alcance difundido el 21 de abril de 2026 por Sunstone, la firma a cargo de la concesión Bramaderos.

De acuerdo con un comunicado oficial al mercado (ASX Announcement), al que accedió Diario EXPRESO, se estima que durante los primeros ocho años, la mina produciría en promedio 135.000 onzas equivalentes de oro al año, con costos estimados de $1.499 por onza.

Así operaría la mina en Loja

El plan contempla una operación a cielo abierto basada en un recurso estimado de 3,6 millones de onzas equivalentes de oro, con una planta de procesamiento de 10 millones de toneladas anuales de material minero. Bajo este esquema, se prevé una producción total de 2,7 millones de onzas equivalentes de oro a lo largo de la vida útil de la mina. El proyecto, además, contempla la producción de cobre.

El Estudio de Alcance de la firma australiana revela también que el proyecto podría duplicar su capacidad en una segunda fase, si la etapa de exploración confirma mayores recursos minerales.

Proyecto podría duplicar su capacidad

El estudio confirma que Bramaderos tiene potencial para convertirse en una operación minera de oro y cobre de alto margen y larga duración, con oportunidades de crecimiento, refiere el documento.

El proyecto Bramaderos se ubica en la provincia de Loja, con acceso a la carretera Panamericana y cercanía a puertos como Guayaquil y Puerto Bolívar.

El estudio destaca que Ecuador ofrece ventajas en costos, especialmente en energía y mano de obra, lo que mejora la competitividad frente a otros países mineros.

Qué viene ahora para Bramaderos

Tras estos hallazgos, la empresa prevé avanzar hacia un estudio de prefactibilidad, continuar con la exploración para ampliar la información sobre el potencial y gestionar los permisos necesarios para el desarrollo del proyecto.

“Con estos resultados, avanzaremos hacia un estudio de prefactibilidad, junto con un programa de exploración para ampliar los recursos y mejorar la rentabilidad del proyecto”, señala el director gerente de Sunstone, Patrick Duffy, en el comunicado.

Además, la firma australiana refiere que para desarrollar el proyecto se requeriría un financiamiento aproximado de $525 millones, que podría provenir de deuda, capital o estrategias como venta parcial o asociación.

Esta proyección por ahora es un acercamiento sobre el proyecto Bramaderos, no es un estudio de factibilidad. Por lo tanto, no caben aún negociaciones con el Estado.