No a la guerra: El pedido del papa León XIV y líderes religiosos en domingo de Pascua

El papa León XIV anunció que se hará una vigilia de oración por la paz el 11 de abril de 2026 en la basílica de san Pedro

El papa León XIV dio la bendición 'Urbi et Orbi' (a la ciudad y al mundo, en español) en su primera Pascua como pontífice.

El papa León XIV llamó este domingo 5 de abril de 2026 a la esperanza ante la violencia de la guerra “que mata y destruye” y la “idolatría del lucro” que saquea los recursos de la tierra, en una multitudinaria misa de Domingo de Resurrección celebrada en la plaza de San Pedro del Vaticano.

En su homilía, el pontífice estadounidense-peruano advirtió de que “la muerte siempre acecha” y se manifiesta en los “egoísmos partidistas”, la opresión de los pobres y la “escasa atención” a los más frágiles.

“La vemos en la violencia, en las heridas del mundo, en el grito de dolor que se eleva por todas partes a causa de los abusos que aplastan a los más débiles, ante la idolatría del lucro que saquea los recursos de la tierra, ante la violencia de la guerra que mata y destruye”, aseguró en su primera Pascua.

León XIV optó por un enfoque global, en su bendición ‘Urbi et Orbi’ e instó a no ser indiferentes ni resignarse ante el mal, el odio y la guerra.

11 de abril habrá vigilia de oración en la basílica de san Pedro, según anunció el papa León XIV

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Mientras, la arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, primera mujer primada de la Iglesia de Inglaterra y líder espiritual de la comunión anglicana, pidió este domingo el fin de la guerra en Oriente Medio en su primer sermón de Pascua desde su entronización el 25 de marzo.

“Nuestras miradas y nuestras oraciones se han dirigido esta semana a la tierra donde Jesús fue crucificado y resucitó”, recordó Mullally, en referencia a la región en conflicto.

La arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally (derecha), encabezó ceremonias por la Semana Santa. EFE

El patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, reconoció que se trató de una Semana Santa “muy extraña” y celebrada de forma “discreta”, en medio de las restricciones impuestas por Israel a las reuniones por la guerra con Irán, que también clausuraron los lugares sagrados de Jerusalén.

Ataque deja 7 muertos y 150 secuestrados en Nigeria

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Al menos siete personas murieron y 150 fueron secuestradas en ataques de hombres armados contra dos iglesias en la comunidad de Ariko, en el estado de Kaduna (centro), durante las celebraciones del Domingo de Pascua.

El ejército de Nigeria rescató, este mismo domingo, a 31 personas secuestradas en las dos iglesias.

Algunos estados del país sufren ataques constantes por parte de bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates.

A esta inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram en el noreste del país y, desde 2016, de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto.

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