Tensión en Jerusalén: acuerdo de última hora para entrar al Santo Sepulcro

Tras horas de tensión, iglesias cristianas logran un acuerdo con Israel para celebrar la Semana Santa en el Santo Sepulcro

El día de ayer, el cardenal Pierbattista Pizzaballa bendijo Jerusalén con las reliquias de la Santa Cruz, tras impedírsele entrar al Santo Sepulcro

Un acuerdo de último momento permitió aliviar la tensión que rodeó el inicio de la Semana Santa en Jerusalén. Las iglesias cristianas y las autoridades israelíes alcanzaron un entendimiento temporal sobre el acceso al lugar más sagrado del cristianismo: la Iglesia del Santo Sepulcro.

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Según información publicada por EWTN News, el anuncio fue realizado este lunes mediante un comunicado conjunto del Patriarcado Latino de Jerusalén y la Custodia de Tierra Santa.

El acuerdo llega después de horas de controversia. La policía israelí impidió inicialmente el ingreso al templo del cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, y del franciscano Francesco Ielpo, custodio de Tierra Santa, cuando se dirigían a celebrar la misa del Domingo de Ramos.

La situación generó reacciones internacionales y abrió un debate sobre la libertad de culto en uno de los lugares más sensibles del mundo.

Un acuerdo provisional en medio del conflicto

El comunicado explicó que, en coordinación con la policía de Israel, se garantizará el acceso de representantes de la Iglesia para celebrar las liturgias y ritos de Semana Santa, respetando las tradiciones históricas del Santo Sepulcro.

Sin embargo, las restricciones a las concentraciones públicas seguirán vigentes por el momento. Como alternativa, las iglesias transmitirán en línea las oraciones y celebraciones para que los fieles puedan participar desde otros lugares.

El texto también agradeció la intervención “rápida y valiosa” del presidente israelí Isaac Herzog y subrayó que la fe es un valor humano fundamental compartido por todas las religiones. Proteger la libertad de culto, añadió, es una responsabilidad común.

Al mismo tiempo, la Iglesia manifestó su intención de continuar el diálogo con las autoridades con la esperanza de que las restricciones se levanten y el templo vuelva a abrir plenamente a todos los peregrinos.

La crisis obligó también a reaccionar al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. En un mensaje publicado en la red social X, afirmó haber ordenado que Pizzaballa pudiera entrar inmediatamente al templo para celebrar las oraciones.

Netanyahu justificó las restricciones iniciales por motivos de seguridad, al señalar que Irán habría dirigido recientemente misiles balísticos contra objetivos religiosos en Jerusalén. Según el primer ministro, las medidas se adoptaron “para proteger a los fieles de todas las religiones”.

Aun así, reconoció que impedir la celebración de la misa por parte del patriarca generó un problema que requirió su intervención directa.

Reacciones críticas desde Europa

Aunque se alcanzó el acuerdo temporal, las críticas internacionales no tardaron en aparecer. La alta representante de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, calificó el incidente como una violación de la libertad religiosa y del histórico equilibrio que regula los lugares santos de Jerusalén.

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En Roma, la primera ministra italiana Giorgia Meloni describió la decisión como “una ofensa a los fieles”, mientras que el canciller Antonio Tajani anunció que el embajador israelí fue convocado para explicar lo ocurrido.

Desde París, el presidente Emmanuel Macron expresó su condena y advirtió sobre un “preocupante aumento de violaciones” al statu quo que rige los sitios sagrados de Jerusalén. También manifestó su apoyo al cardenal Pizzaballa y a los cristianos que viven en Tierra Santa.

En medio de un clima regional marcado por la guerra y la incertidumbre, la celebración de la Semana Santa en Jerusalén recuerda la fragilidad de la convivencia en uno de los lugares más cargados de historia, fe y significado espiritual del planeta.

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