Los Padrecitos: el grupo musical que conquista desde la fe

La agrupación de sacerdotes católicos lanza su primer álbum que combina música, esperanza y conexión con nuevas generaciones.

A través de sus conciertos demuestran que la fe también suena fuerte.

En el corazón de la Catedral de Guayaquil, entre luces tenues, celulares en alto y prensa que no dejaba de grabarlos, Los Padrecitos presentaron oficialmente su primer álbum de estudio. “Firme en la fe… yo sigo firme en la fe”, coreaban los sacerdotes Francisco Sojos, Carlos Mendoza y José Manuel Delgado, junto a Jorge Avilés, Jorge Montalvo y Carlos Mena, en una escena que se sentía más cercana a un concierto que a una presentación formal. El lanzamiento tuvo un momento especial: la proyección del video que documenta el proceso de grabación, un viaje íntimo que revela que detrás de cada canción hay años de trabajo, pero, sobre todo, la convicción de que hacer música también puede ser una forma de fe.

Este disco, lanzado el 25 de marzo, no responde a una fecha cualquiera, sino a una profundamente simbólica para la Iglesia: la Anunciación. “Eso conecta mucho con nuestro mensaje: anunciar, a través de la música, que Dios está presente y que su amor nos sostiene”, dice el padre Carlos Mendoza.

El álbum, con ritmos pegadizos y coros que se quedan, es el resultado de más de dos años y medio de producción y de un camino que empezó mucho antes, en 2012, cuando los sacerdotes se subieron por primera vez a cantar y estrenaron “Firme en la fe”, sin imaginar que esa canción terminaría convirtiéndose en el corazón de todo un proyecto. Desde entonces, la pregunta del público fue constante: “¿Para cuándo el álbum?”. La respuesta tardó, pero llegó.

Pero si algo sorprende no es solo la producción, sino el alcance. En redes sociales, sus conciertos se vuelven virales y hay niños que corean las canciones como si se tratara de una banda pop. Ellos, sin embargo, lo tienen claro: no es protagonismo propio. “Jesús nunca pasa de moda”, dicen. En tiempos de algoritmos y scroll infinito, su propuesta se mueve en otra lógica: usar cada plataforma posible para llevar un mensaje que, aseguran, sigue encontrando eco.

“Firme en la fe”, el single principal, resume ese espíritu: una invitación a sostenerse incluso en medio de la incertidumbre. En la previa de Semana Santa, el lanzamiento del álbum cobra aún más sentido. Para esta edición, Los Padrecitos, representados por tres de sus integrantes, conversaron con Revista SEMANA sobre el proceso, la viralidad y el sentido de hacer música desde el sacerdocio.

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"Jesús nunca pasa de moda"

¿Se imaginaban esta fanaticada, sobre todo en niños y jóvenes? ¿Cómo ha sido esa experiencia en redes sociales?

Padre Carlos Mendoza: Esto nos hace entender algo muy importante: Jesús nunca pasa de moda. No son Los Padrecitos los que han generado esta ola de aceptación, sino el mensaje del Evangelio, que no es nuestro, es el mensaje de Jesús.

¿Ven hoy a las redes sociales como una plataforma de evangelización?

Padre Francisco Sojos: Totalmente. Hay que recordar que, a lo largo de dos mil años, el Evangelio se ha transmitido en todos los medios posibles. Nunca ha existido un medio en el que La Iglesia no haya podido estar. Hoy, esas plataformas son Instagram, TikTok… y ahí también tenemos que estar.

El video de “Firme en la fe” se grabó en Guayaquil. ¿Por qué elegir esta ciudad?

Padre José Manuel: Porque es la ciudad donde ha nacido gran parte de nuestra vocación y donde hemos encontrado un apoyo enorme. Aquí está la gente que nos ha acompañado siempre. Cada video requiere muchas manos, muchas personas que suman, y ese cariño lo hemos recibido en nuestras parroquias y en la gente de esta ciudad.

Han podido dar concierto también en Italia. Foto: Cortesía

¿Qué tipo de testimonios les ha dejado su música?

Padre Francisco Sojos: Han sido tremendos. Realmente impactantes. Por ejemplo, con la canción Ella Sabía, recibimos testimonios de madres que habían perdido a sus hijos y que encontraron consuelo en esa canción. Muchas personas nos han dicho que se han sentido acompañadas en momentos difíciles. Y creemos que con Firme en la fe va a pasar exactamente lo mismo.

¿Cómo responden a quienes miran con prejuicio que sacerdotes hagan música o conciertos?

Padre José Manuel: En general, lo que hemos recibido es mucho cariño. Y eso también tiene que ver con que tenemos muy claro quiénes somos: somos sacerdotes. No somos showmans ni cantantes en ese sentido. Nuestra vocación es el sacerdocio, y desde ahí hacemos música. Por eso, la respuesta de la gente ha sido muy positiva.

¿Y qué le dirían a alguien que no cree en Dios, pero que podría conectar con su música?

Padre Carlos Mendoza: La música abre puertas. Es una puerta muy importante que Dios utiliza para tocar el corazón. A veces, antes que las palabras, es una canción la que logra llegar.

Sus conciertos no solo se llenan sino que son virales en redes sociales. Foto: Cortesía

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Un álbum a lo grande

El productor Jorge Luis Bohórquez, fundador de Borkis Entertainment y La Barca, fue el encargado de producir el álbum y explica que la grabación se extendió desde Los Ángeles hasta Macedonia, pasando por Miami, Bogotá, Manta y Guayaquil, con músicos, orquesta sinfónica y arreglos pensados al detalle. “En el fondo de mi alma como artista está la ilusión de dar lo mejor que tengo para Dios”, dijo durante la presentación. Y esa búsqueda fue la que marcó el pulso del álbum.

También en podcast

Más allá de los escenarios y los reels virales, Los Padrecitos también han encontrado en el formato podcast otra forma de conectar. Ahí comparten reflexiones, historias de sus giras por parroquias y vivencias que han marcado su camino, desde experiencias de años anteriores hasta momentos como la peregrinación jubilar. Un espacio más íntimo, donde la fe se escucha sin prisa.

Las redes sociales o el podcast son también una plataforma para evangelizar. Foto: Cortesía

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