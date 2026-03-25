Domingo de Ramos: Estas son las actividades en iglesias y cementerios de Guayaquil

La entrada de Jesús a Jerusalén se recuerda este domingo 29 de marzo en varios espacios católicos de Guayaquil

La Catedral Metropolitana de Guayaquil acoge a decenas de feligreses cada Domingo de Ramos.

Las celebraciones por el Domingo de Ramos marcan el inicio de la Semana Santa en Guayaquil y, para este 2026, las parroquias católicas han organizado una agenda que incluye bendición de ramos, procesiones y eucaristías durante toda la jornada.

Desde tempranas horas del domingo 29 de marzo, feligreses se congregarán en diversas iglesias de la ciudad para participar en los actos litúrgicos que recuerdan la entrada de Jesús a Jerusalén.

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Domingo de Ramos: Agenda en iglesias de Guayaquil

En la Catedral Metropolitana de Guayaquil, ubicada en las calles Chimborazo, entre Clemente Ballén y Diez de Agosto, se prevé la celebración de misas y bendición de los ramos, en los siguientes horarios:

07:00

08:00

10:00

12:00

13:00

17:00

18:30

Asimismo, en la Iglesia San Francisco, ubicada en las calles Pedro Carbo y 9 de Octubre, se celebrarán misas cada hora desde las 08:00. En los exteriores del templo, en la Plaza Vicente Rocafuerte, a las 10:00 se realizará un evento de cocina en vivo, donde se ofrecerá fanesca gratuita.

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Cementerio Patrimonial de Guayaquil celebrará misas

En cementerios de Guayaquil, también se realizarán misas campales y recorridos familiares en memoria de los difuntos.

En el Cementerio Patrimonial de Guayaquil, el domingo 29 de marzo, a las 12:00, se desarrollará el evento “Fuente de la Memoria”, que incluirá una misa campal en la Puerta 3.

A la misma hora, en el Panteón Metropolitano, ubicado en la vía Perimetral, se oficiará una misa campal en el sector 1, en la que además se recordará a las víctimas de la pandemia de COVID-19.

Domingo de Ramos: ¿Por qué está prohibida la palma de cera en Ecuador?

Desde hace varios años, en Ecuador está prohibida la extracción y la comercialización de la palma de cera para la elaboración de los tradicionales ramos que los feligreses llevan a bendecir a las iglesias en esta fecha.

Según el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), el objetivo de esta restricción es proteger seis especies de palma de cera del género Ceroxylon, algunas de ellas catalogadas como "vulnerable" y "en peligro crítico".

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Como alternativa para elaborar las ramas, las autoridades recomiendan utilizar materiales sostenibles como laurel, maíz, paja, totora, arrayán, bambú, ciprés, cedrón, sigse, entre otros.

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