Prisión de hasta tres años por comercializar palma de cera en Semana Santa

No se debería comercializar ramos para la Semana Santa que estén hechos de palma de cera.

La extracción, transporte y comercialización de la especie forestal andina durante los eventos litúrgicos constituye un delito ambiental tipificado en la legislación ecuatoriana. El Ministerio de Ambiente y Energía, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutará controles para evitar la deforestación de este recurso natural en los días previos al Domingo de Ramos.

¿Qué dice la ley sobre la palma de cera?

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece sanciones que van de uno a tres años de privación de libertad para quienes incurran en esta práctica ilegal. La medida busca salvaguardar seis variaciones del género Ceroxylon, catalogadas bajo vulnerabilidad y peligro crítico de extinción, cuya demanda histórica por parte de los feligreses aumenta significativamente en esta época del año.

Palma de cera Ministerio de Ambiente

Semana Santa 2026: Cinco iglesias de Quito que debes visitar y sus horarios Leer más

La remoción de los cogollos (hojas jóvenes) implica, en la mayoría de los casos, la tala total del árbol. Este recurso posee una tasa de crecimiento lenta, requiriendo más de 80 años para reproducirse y superando los dos siglos de ciclo vital, lo que imposibilita su recuperación a corto plazo tras la intervención humana.

A nivel técnico, la pérdida de esta especie forestal compromete funciones de regulación hídrica en las zonas de montaña. Asimismo, su estructura es el refugio exclusivo y fuente de alimento para fauna silvestre en estado crítico a nivel global, como el perico cachetidorado y el loro orejiamarillo.

Alternativas

Para cumplir con la agenda religiosa sin infringir la ley, las dependencias estatales y la Iglesia Católica exhortan a la ciudadanía a utilizar insumos alternativos. Entre los materiales permitidos para la confección artesanal se encuentran el laurel, maíz, paja, arrayán, totora, ciprés, cedrón, bambú, sigse y flores ornamentales.

La cartera de Estado confirmó que mantendrá procesos de capacitación dirigidos a artesanos y comerciantes en los exteriores de los recintos religiosos para garantizar el cumplimiento de la norma y el reemplazo de la vegetación protegida por elementos sostenibles.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!