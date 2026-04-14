Cortes de luz en Guayaquil: estos fueron los sectores afectados este 13 de abril

Publicado por Juan Pablo Pérez Tomalá Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Los continuos e imprevistos apagones en Guayaquil se han reportado al menos desde marzo del 2026

La ciudadanía debe permanecer afuera de sus casas e incluso dormir en sus autos debido al intenso calor

debido al intenso calor CNEL no da explicaciones por las seguidas suspensiones del servicio y hay quejas por su servicio de atención al cliente

Los continuos e imprevistos cortes de energía eléctrica siguen en Guayaquil, sin que se visualice una solución a corto plazo. Las quejas y críticas siguen hacia la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).

Ha sido la constante de las últimas semanas: de repente se va la luz eléctrica y no se sabe cuándo volverá ni qué tiempo durará el apagón, lo que acrecienta la desesperación entre la población.

"Estamos sin energía eléctrica en La Alborada, 12 etapa, mz. 23, desde las dos de la tarde", reportaba la usuaria @JeannetteA63851, en la cuenta @servicioscnelep, de la red social X. Eran las 17:45.

La respuesta automática de CNEL (Corporación Nacional de Electricidad) era solicitar número de contrato y datos de contacto, a lo que seguía: "Personal técnico acudirá al sitio para normalizar el servicio eléctrico".

Usuarios reclaman a CNEL por falta de reconexión

La empresa pública suele reportar, en la mencionada cuenta, cuando su personal reconecta el servicio. Sin embargo, la ciudadanía desmiente y cuestiona ciertas publicaciones, e insiste en que la luz eléctrica no vuelve.

Fue el caso de Yelena Yela, quien calificó de "falso" el anuncio de CNEL sobre la supuesta reconexión este domingo 12 de abril de 2026. "Vino un carro como a las 13:00 indicando que antes de las 16:00 venía el carro del otro turno. Tomé la fotografía del vehículo y HASTA LA VEZ LLEGA EL OTRO CARRO. 30 horas, 2do DÍA SIN ENERGÍA ELÉCTRICA", reclamó.

"Con ustedes no hay caso", le dicen a CNEL

A Johnny Molina, quien reclamaba por la falta del servicio básico, CNEL le pidió sus datos. "Con ustedes no hay caso", aseguró el ciudadano.

A los reclamos de ciudadanas como Gina Quijano-Guillén, por la falta de atención en el centro de llamadas de CNEL, la entidad contestaba: "Todos nuestros operadores se encuentran activos, lamentamos los inconvenientes y la espera en la atención de su llamada".

Desde el Guasmo central, Julia Yépez suplicaba "ayuda urgente". Ella contó su odisea: "Ayer 12/04 desde las 7 pm (sin luz), lo arreglaron hoy 13/04 alrededor de las 11am.... Y nuevamente se nos fue la energía eléctrica a las 2:30pm de hoy 13/04.... Estoy llamando al 1800 263537 y estoy esperando hace 25 minutos que respondan".

En Babahoyo y Ayacucho, en el suroeste de Guayaquil, el pedido era desesperado: "Tenemos personas hipertensas depresivas. La luz, por favor, ayúdenos", decía Johi López, quien estaba más de 26 horas sin el servicio.

Miguel Moina también se sumó a la indignación por la atención en el call center. "Llevo casi 15 minutos guindado en el teléfono y no hay quién atienda. Estoy desde el sábado (11 de abril) con problemas de la energía. No son capaces de atender. ¿Qué está pasando".

Pasado el mediodía de este lunes 13 de abril de 2026, el usuario seguía esperando una solución: "Ahora atienden después de 20 minutos, colgado en el teléfono, para volverme a dejar colgado esperando respuesta".

La respuesta de CNEL se repetía: "Esperamos nos conteste por mensaje interno, para atender su requerimiento". Sin embargo, los usuarios siguen esperando la respuesta, que los atiendan, y que vuelva la luz eléctrica.