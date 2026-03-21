Semana Santa 2026: Cinco iglesias de Quito que debes visitar y sus horarios

Quito posee algunos de los mayores tesoros patrimoniales de América Latina

La iglesia y el convento de San Francisco están entre los complejos religiosos patrimoniales más antiguos de Quito.

Recorrer los templos del Centro Histórico de Quito durante Semana Santa es adentrarse en el alma de la ciudad. Más allá de la fe, estos espacios condensan siglos de arte, historia e identidad que dialogan entre sí y convierten a la capital ecuatoriana en uno de los mayores tesoros patrimoniales de América Latina.

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En el marco de esta conmemoración religiosa, una ruta por cinco iglesias emblemáticas permite redescubrir el corazón de Quito desde su riqueza arquitectónica y simbólica.

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Iglesia de San Francisco: el espíritu del Quito colonial

Ubicada frente a la plaza del mismo nombre, este complejo religioso es el más antiguo y monumental de la ciudad. Su construcción se inició en 1535 y se extendió por más de un siglo.

Conocida como “El Escorial del Nuevo Mundo”, alberga miles de obras de la Escuela Quiteña. Sus claustros, atrios y retablos dorados reflejan la fusión entre el arte indígena y la iconografía cristiana.

Horario de atención: 07:00 a 18:00

Iglesia de la Compañía de Jesús: un océano de oro

Considerada una de las máximas expresiones del barroco en América, este templo deslumbra por su interior completamente cubierto en pan de oro. Construida entre los siglos XVII y XVIII, cada detalle parece competir por la atención del visitante.

La luz y la ornamentación crean una atmósfera única que resume el esplendor del arte colonial quiteño.

Horario de atención: 09:30 a 16:00.

Catedral Metropolitana e Iglesia de El Sagrario: fe junto al poder

En la Plaza Grande, estos dos templos reflejan la estrecha relación entre religión y vida política. La Catedral resguarda tumbas de figuras clave de la historia nacional, mientras que El Sagrario destaca por su refinada fachada barroca.

Ambos espacios forman parte del núcleo histórico donde se tomaron decisiones que marcaron el rumbo del país.

La Catedral Metropolitana de Quito, joya del Patrimonio Cultural de la Humanidad. EFE

Horario de atención: 09:00 a 17:00

La Merced: equilibrio y arte quiteño

Este templo destaca por su armonía y elegancia. En su interior reposan importantes retablos barrocos y obras de artistas como Bernardo de Legarda.

A diferencia de otros espacios más recargados, aquí la luz y la arquitectura crean una experiencia más serena, pero igualmente rica en detalles.

Horario de atención: 09:00 a 17:00

Basílica del Voto Nacional: fe que mira al cielo

De estilo neogótico, esta basílica domina el paisaje del Centro Histórico. Su particularidad radica en sus gárgolas con figuras de fauna ecuatoriana, como cóndores y tortugas de Galápagos.

La iglesia de la Basílica es la más grande y visible desde distintas partes de Quito. archivo

Además de su valor religioso, ofrece una de las vistas más impresionantes de la ciudad desde sus torres.

Horario de atención: 09:00 a 18:30.

Esta ruta forma parte de iniciativas como “De Vuelta al Centro”, que buscan incentivar el redescubrimiento del patrimonio quiteño. Más allá de la religiosidad, caminar por estos templos durante Semana Santa permite entender cómo Quito transformó la devoción en arte y la arquitectura en memoria viva.

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