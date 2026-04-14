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CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA

¿Por qué se va la luz en Guayaquil? Ciudadanía exige explicaciones a CNEL por cortes

Ante los continuos cortes imprevistos de energía eléctrica, que se reportan desde marzo del 2026, los usuarios exigen que CNEL dé explicaciones y cronogramas

Los habitantes de la ciudadela Ietel, en el norte de Guayaquil, volvieron a utilizar velas ante la falta imprevista de energía eléctrica.

Los habitantes de la ciudadela Ietel, en el norte de Guayaquil, volvieron a utilizar velas ante la falta imprevista de energía eléctrica.MIGUEL CANALES / EXPRESO

Juan Pablo Pérez Tomalá
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Juan Pablo Pérez Tomalá

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Lo que debes saber

  • Los cortes imprevistos de energía continúan en Guayaquil, al menos desde marzo del 2026
  • El fin de semana hubo "sobrecarga de transformadores de distribución", argumentó CNEL
  • Las molestias siguen y la ciudadanía también reclama por la lenta atención en el centro de llamadas de la entidad

Los cortes imprevistos de energía eléctrica siguen en Guayaquil, al igual que los reclamos a CNEL (Corporación Nacional de Electricidad) por la falta de información y la lenta atención a los usuarios.

La situación lleva a la ciudadanía al extremo. EXPRESO reportó, el 23 de marzo de 2026, cómo los habitantes de las calles 20 y Alcedo, en el suroeste, debían permanecer afuera de sus casas ante el intenso calor y la falta de energía eléctrica para encender aires acondicionados y ventiladores en sus hogares.

Embarazadas, adultos mayores y madres con sus niños pequeños no pueden estar en sus hogares, en la 20 y Alcedo, debido a los cortes imprevistos de energía elécrica.

Embarazadas, adultos mayores y madres con sus niños pequeños no pueden estar en sus hogares, en la 20 y Alcedo, debido a los cortes imprevistos de energía elécrica.

Dormir en los carros ante la falta de luz eléctrica

El pasado fin de semana, habitantes de la ciudadela Ietel, en el norte, dejaron la comodidad de sus casas para dormir en los autos, el único lugar donde tenían aire acondicionado.

No se trató de lujo sino de necesidad. A la falta de luz eléctrica para refrescar el hogar se sumó el intenso calor que se registró en Guayaquil desde el pasado viernes 10 de abril.

Inamhi alertó ola de calor en abril por aire seco y anticiclón que eleva temperaturas en el Litoral.

Inamhi alertó ola de calor en abril por aire seco y anticiclón que eleva temperaturas en el Litoral.Cortesía

Insistentes reclamos a CNEL

La cuenta @servicioscnelep, en la red social X, se ha convertido en el muro de los lamentos de los usuarios, que exigen la inmediata reconexión y que piden explicaciones a CNEL.

"Tercer día sin energía eléctrica", reportaba Yelena Yela, en la mañana de este 13 de abril. Ella incluso cuestionó que, durante el fin de semana, se acercaron vehículos de CNEL, pero que no se hacía efectiva la reconexión.

"1 hora sin su pésimo servicio, ni que me regalaran el consumo 😡😡😡 yo pago y bastante!!!! Y como 'rareza' el call center no sirve para nadaaaa", era la queja de Gina Quijano-Guillén.

A los reclamos se sumaban ciudadanas como Julia Yépez, quien desde el Guasmo central, aseguraba: "Necesito ayuda urgente.... Ayer 12/04 desde las 7 pm (sin luz), lo arreglaron hoy 13/04 alrededor de las 11am.... Y nuevamente se nos fue la energía eléctrica a las 2:30 pm de hoy 13/04.... Estoy llamando al 1800 263537 y estoy esperando hace 25 minutos que respondan".

CNEL no ha emitido un comunicado oficial explicando por qué continúan los cortes imprevistos ni cuándo se prevé una solución. Mientras tanto, la ciudadanía sigue buscando velas y durmiendo en sus carros, a la espera de que vuelva la energía eléctrica.

Personal de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) reconectó el servicio de energía eléctrica en las calles 20 y Alcedo, pero a las 18 horas se volvió a ir.

Personal de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) reconectó el servicio de energía eléctrica en las calles 20 y Alcedo, pero a las 18 horas se volvió a ir.CARLOS KLINGER / EXPRESO

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