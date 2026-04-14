¿Por qué se va la luz en Guayaquil? Ciudadanía exige explicaciones a CNEL por cortes

Publicado por Juan Pablo Pérez Tomalá Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Los cortes imprevistos de energía continúan en Guayaquil, al menos desde marzo del 2026

del 2026 El fin de semana hubo " sobrecarga de transformadores de distribución", argumentó CNEL

de distribución", argumentó CNEL Las molestias siguen y la ciudadanía también reclama por la lenta atención en el centro de llamadas de la entidad

Los cortes imprevistos de energía eléctrica siguen en Guayaquil, al igual que los reclamos a CNEL (Corporación Nacional de Electricidad) por la falta de información y la lenta atención a los usuarios.

La situación lleva a la ciudadanía al extremo. EXPRESO reportó, el 23 de marzo de 2026, cómo los habitantes de las calles 20 y Alcedo, en el suroeste, debían permanecer afuera de sus casas ante el intenso calor y la falta de energía eléctrica para encender aires acondicionados y ventiladores en sus hogares.

Dormir en los carros ante la falta de luz eléctrica

El pasado fin de semana, habitantes de la ciudadela Ietel, en el norte, dejaron la comodidad de sus casas para dormir en los autos, el único lugar donde tenían aire acondicionado.

No se trató de lujo sino de necesidad. A la falta de luz eléctrica para refrescar el hogar se sumó el intenso calor que se registró en Guayaquil desde el pasado viernes 10 de abril.

Insistentes reclamos a CNEL

La cuenta @servicioscnelep, en la red social X, se ha convertido en el muro de los lamentos de los usuarios, que exigen la inmediata reconexión y que piden explicaciones a CNEL.

"Tercer día sin energía eléctrica", reportaba Yelena Yela, en la mañana de este 13 de abril. Ella incluso cuestionó que, durante el fin de semana, se acercaron vehículos de CNEL, pero que no se hacía efectiva la reconexión.

"1 hora sin su pésimo servicio, ni que me regalaran el consumo 😡😡😡 yo pago y bastante!!!! Y como 'rareza' el call center no sirve para nadaaaa", era la queja de Gina Quijano-Guillén.

A los reclamos se sumaban ciudadanas como Julia Yépez, quien desde el Guasmo central, aseguraba: "Necesito ayuda urgente.... Ayer 12/04 desde las 7 pm (sin luz), lo arreglaron hoy 13/04 alrededor de las 11am.... Y nuevamente se nos fue la energía eléctrica a las 2:30 pm de hoy 13/04.... Estoy llamando al 1800 263537 y estoy esperando hace 25 minutos que respondan".

CNEL no ha emitido un comunicado oficial explicando por qué continúan los cortes imprevistos ni cuándo se prevé una solución. Mientras tanto, la ciudadanía sigue buscando velas y durmiendo en sus carros, a la espera de que vuelva la energía eléctrica.