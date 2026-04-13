Ola de calor y cortes de luz fuerzan hasta a dormir en los carros en Guayaquil

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Los moradores de la ciudadela Ietel no tuvieron energía eléctrica desde las 16:00 del domingo hasta las 10:00 del lunes. Un total de 18 horas sin luz.

Algunos residentes de la zona optaron por dormir en el interior de sus vehículos con aire acondicionado, para evitar el calor de la madrugada y la falta de ventilación

Guayaquil, Samborondón y La Aurora han reportado constantes y repentinos cortes de energía en los últimos días. Piden intervención de las autoridades

Los cortes de luz y la ola de calor en Guayaquil siguen causando problemas a los ciudadanos. En la ciudadela Ietel, al norte de Guayaquil, moradores reportaron extensos periodos sin electricidad. César Martínez, residente del sector, aseguró que en la zona se enfrentó al menos 17 horas sin electricidad.

"La luz se fue a las 16:00 del domingo y recién llegó a las 10:00 del lunes. Fue horrible. Pensamos que sería solo un rato, pero fue toda la noche", relató el hombre, quien detalló que su esposa tenía su primer día de trabajo y no pudo ni descansar. "El calor era insoportable. Se fue a trabajar sin dormir", contó.

Dormir con aire acondicionado en el carro, la solución ante el calor

En esta zona, de hecho, se observó en redes sociales que las personas incluso han optado por dormir en los carros ante el calor que se siente en las viviendas del sector.

"Sí hubo vecinos que durmieron en el carro, con el riesgo de ser asaltados. Gracias a Dios no pasó nada, pero mire hasta dónde hemos llegado. El país está en el abismo", comentó Ramiro Mancero.

Esta creativa iniciativa provocó que un video, donde se observa a personas tomando esta medida, se vuelva viral en redes sociales

Otros daños por los cortes de luz

También hubo personas que perdieron víveres. María Guamán, propietaria de una tienda de abastos, contó que perdió decenas de productos.

"Boté lácteos, carnes y algunos productos que recién había comprado para vender. ¿Quién repone todo eso? No es justo para nosotros", reprochó la mujer, que atendía a su pequeño local.

De acuerdo con lo que CNEL les indicó a los afectados, el corte se debió a un daño en el transformador ubicado en la manzana 17, lo que habría afectado al menos a unas 30 familias.

En la ciudadela Alborada, el panorama no era distinto. Habitantes de varias etapas denunciaron cortes que el corte también alcanzó las 17 horas. “Es demasiado tiempo sin luz y no hay una explicación clara”, reclamó Fabián Cobeña, quien vive en la octava etapa.

Algunos moradores del norte han denunciado que, debido a los cortes de luz, no han podido trabajar con normalidad, lo que también les ha representado pérdidas económicas.

Frente a estos reclamos, la tarde del domingo 12 de abril, la ministra de Energía, Inés Manzano, explicó que algunas cortes responden a la alta demanda provocada por las elevadas temperaturas. Según indicado, estas medidas buscan evitar fallas mayores en el sistema eléctrico en la subestación Dos Cerritos.