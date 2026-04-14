Vladimir Padrino López vuelve al gabinete: ¿por qué lo nombran ministro agrícola?

Publicado por Marco Rivera Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Un general acusado por EE. UU. y con recompensa millonaria vuelve al poder en Venezuela, ahora con la misión de rescatar el sector de la agricultura que actualmente se encuentra en crisis.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este lunes 13 de abril a Vladimir Padrino López como nuevo ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras. La decisión se conoció a través de su canal oficial de X. Con este movimiento, el general regresa al gabinete tras haber sido removido recientemente. El cambio ocurre en medio de tensiones políticas y económicas en el país.

Padrino López reemplaza a Julio León Heredia, quien ocupaba el cargo desde febrero de 2025. El relevo no solo implica un cambio administrativo, sino también un giro en la estrategia del Ejecutivo. La designación llega apenas 26 días después de que el militar fuera destituido del Ministerio de Defensa. Este último lo lideró durante más de once años.

El regreso del general no pasa desapercibido en el escenario internacional. Su nombre figura en una lista del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Sobre él pesa una recompensa de 15 millones de dólares por información que permita su captura. Las acusaciones están relacionadas con presuntos vínculos con el narcotráfico.

Acusaciones y señalamientos contra Padrino López

El expediente judicial contra Padrino López se remonta al 24 de mayo de 2019. Ese día, un gran jurado federal en Washington D.C. presentó una acusación formal en su contra. El principal cargo es conspiración para distribuir cocaína en aeronaves registradas en Estados Unidos. La investigación lo ubica como una pieza clave en estas operaciones.

Según la Administración de Control de Drogas, las pesquisas comenzaron en junio de 2014. Coincide con el momento en que el militar asumía el Ministerio de Defensa. Durante años, agentes recopilaron información sobre su presunta participación. Las evidencias lo señalan como facilitador del tráfico aéreo de drogas.

A pesar de estos antecedentes, el gobierno venezolano ha decidido reincorporarlo. La medida ha generado cuestionamientos tanto dentro como fuera del país. Sin embargo, desde el Ejecutivo se ha priorizado su rol en la reactivación económica. La apuesta parece centrarse en su experiencia y lealtad política.

Crisis agrícola y apuesta del Gobierno

Rodríguez justificó el nombramiento con argumentos económicos. Según su mensaje, Padrino López “asume el compromiso de impulsar la producción agrícola”. El objetivo es garantizar el abastecimiento nacional. También busca avanzar hacia un modelo económico más diversificado.

El sector agrícola venezolano enfrenta un deterioro acumulado durante años. Las expropiaciones masivas, la falta de divisas y la desinversión han golpeado la producción. Esto ha provocado una fuerte dependencia de las importaciones. La crisis alimentaria sigue siendo uno de los principales desafíos del país.

En este contexto, el nuevo ministro deberá enfrentar un panorama complejo. La recuperación del agro no solo requiere inversión, sino también estabilidad. El reto será revertir años de caída productiva. Todo esto en medio de presiones internas y externas.

Reconfiguración política y señales a EE. UU.

El nombramiento forma parte de una reconfiguración más amplia del gabinete. Desde su juramentación, Rodríguez ha impulsado al menos 15 cambios ministeriales. Estas decisiones reflejan ajustes en la estrategia política del gobierno. También evidencian intentos de adaptación ante el escenario internacional.

Uno de los movimientos más llamativos fue la salida de Alex Saab del Ministerio de Industrias. Saab es considerado una figura cercana al chavismo y fue condenado en Estados Unidos. Su salida fue interpretada como una señal de apertura. Especialmente hacia Washington.

Rodríguez incluso ha calificado a Donald Trump como “socio y amigo”. Además, ha recibido en Caracas a funcionarios estadounidenses como Chris Wright y Doug Burgum. Estos encuentros marcan un giro diplomático inédito. La política exterior venezolana parece entrar en una nueva etapa.