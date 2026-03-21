Matriculación vehicular en Quito: suspenden recepción de nuevos trámites hasta abril

La AMT mantiene un número de solicitudes pendientes acumuladas en las últimas semanas

La suspensión de los nuevos ingresos se mantendrá hasta el 1 de abril de 2026.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que no se recibirán nuevos trámites de matriculación de vehículos nuevos entre el 23 y el 31 de marzo de 2026, como parte de un plan para reducir el alto número de solicitudes pendientes acumuladas en las últimas semanas.

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La medida afecta a concesionarias, importadores directos, beneficiarios de exoneraciones tributarias, menajes de casa y vehículos diplomáticos. Según informó la entidad, la atención para nuevos ingresos se retomará el próximo 1 de abril.

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Retraso en miles de trámites

El origen de esta decisión se remonta al cierre temporal de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y del sistema AXIS 4.0, que estuvo fuera de servicio entre el 30 de enero y el 8 de febrero de 2026, lo que generó un represamiento en los procesos de matriculación de vehículos nuevos.

Desde la reactivación del sistema, el 9 de febrero, la AMT aseguró que implementó todos los protocolos necesarios junto a los 11 usuarios habilitados para atender estos trámites. Sin embargo, la carga acumulada todavía es significativa.

2.567 trámites atendidos

De acuerdo con cifras oficiales, hasta el 20 de marzo se han procesado 2.567 trámites, mientras que otros 3.759 permanecen pendientes. Ante este panorama, la suspensión temporal busca priorizar la atención de los casos rezagados y descongestionar el sistema.

📄 #Comunicado | Se informa a la ciudadanía que, para procesar los trámites pendientes de autos nuevos, del 23 al 31 de marzo no se recibirán nuevos ingresos por parte de concesionarias, importación directa, exonerados, menajes de casa y vehículos diplomáticos.



ℹ️ Conoce más 👉🏽… pic.twitter.com/sDkfojsDFF — AMTQuito (@AMT_Quito) March 20, 2026

La AMT solicitó comprensión a la ciudadanía por los retrasos, subrayando que la situación responde a factores ajenos a su gestión. Mientras tanto, usuarios y empresas deberán esperar hasta abril para ingresar nuevas solicitudes de matriculación.

Presunta red de corrupción en la ANT

En enero, la Fiscalía allanó la sede la de la ANT en Quito, en donde se presume operaba una red dedicada a gestionar licencias de conducir y permisos de operación de transporte de forma ilegal. Según el ministro del Interior, John Reimberg, la estructura tendría vínculos con el grupo delictivo Los Choneros.

La Fiscalía, tras ocho meses de indagaciones, identificó indicios de una presunta estructura delictiva integrada por funcionarios de la ANT, que habría cometido el delito de delincuencia organizada.

Los montos cobrados a los usuarios oscilaban entre 150 y 200 dólares por trámite. Los pagos se realizaban en efectivo o a través de cuentas de terceros. La Fiscalía presume un perjuicio económico al Estado superior a los 3 millones de dólares.

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