Movilidad en Quito: Restricción al transporte pesado se evaluará a mitad de año

Desde abril la restricción al transporte pesado se amplía en horario de la tarde

El 1 de enero del 2026 empezaron las restricciones al transporte pesado, en la Ruta Viva y Simón Bolívar.

El alcalde de Pabel Muñoz anunció que, a partir del 1 de abril de 2026, se ampliará la restricción de circulación para el transporte pesado en dos de las principales arterias viales de Quito: la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva, incorporando el horario en la tarde.

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La medida complementa la restricción vigente desde el 1 de enero, que se aplica entre las 06:00 y las 10:00. La medida de separar el flujo de transporte ligero del pesado busca prevenir siniestros graves y garantizar la seguridad vial de todos los usuarios.

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El Burgomaestre defendió la decisión señalando que está respaldada por evidencia técnica. “Llama la atención que los gremios se opongan a decisiones ya tomadas, ya implementadas y que han demostrado resultados”, afirmó, al destacar la reducción de siniestros de tránsito que involucran transporte pesado durante el horario matutino.

Según explicó, desde que se implementó la medida, el acuerdo con los transportistas incluyó la obligatoriedad de sistemas de GPS, el registro de conductores y el monitoreo de la velocidad, herramientas que, dijo, contribuyen a mejorar la seguridad vial.

Como ejemplo, mencionó un siniestro reciente en el que una volqueta, que circulaba a exceso de velocidad, se volcó y aplastó a un motociclista.

Muñoz subrayó que la restricción ha dado resultados. En la Ruta Viva, por ejemplo, se han registrado cerca de 82 días sin víctimas fatales en incidentes relacionados con transporte pesado.

Revisión de la medida en junio

La medida contempla que los vehículos que cuentan con salvoconducto en la mañana puedan utilizarlo también en el horario de la tarde. Además, el alcalde recordó que existen rutas alternas para el transporte pesado, como la E35, diseñada para este tipo de circulación.

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Muñoz recalcó que se implementará la restricción y se realizará una de evaluación al cierre del primer semestre de 2026. En ese momento se analizarán los resultados para determinar si la medida continúa, se ajusta o se levanta. “Necesitamos ponerla también en la tarde para saber si funciona. Si no es eficiente, se puede retirar; pero si da resultados, se mantendrá”, precisó.

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Estado de la Ruta Viva

En cuanto al estado de la infraestructura vial, el alcalde reconoció que la Ruta Viva enfrenta problemas derivados de la falta de asfalto y de las intensas lluvias, que han provocado la aparición de baches.

Aseguró que se ejecutan trabajos permanentes de bacheo tecnificado, aunque advirtió que factores como el invierno han complicado la planificación.

Finalmente, Muñoz alertó sobre conductas imprudentes en las vías, con registros de vehículos que han alcanzado velocidades de hasta 158 kilómetros por hora en la Ruta Viva y la avenida Simón Bolívar, lo que incrementa el riesgo de siniestros.

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