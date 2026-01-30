Caso Jaque: así operaba la supuesta red de corrupción dentro de la ANT

La investigación de la Fiscalía apunta a una presunta red de corrupción dedicada a la emisión ilegal de licencias

La detención de 11 personas, entre ellas Pedro Abril, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), dejó al descubierto una presunta red de corrupción enquistada en esa institución. Según el ministro del Interior, John Reimberg, la estructura tendría vínculos con el grupo delictivo Los Choneros y se dedicaría a gestionar licencias de conducir y permisos de operación de transporte de forma ilegal.

Investigación y allanamientos

La Fiscalía, tras ocho meses de indagaciones, identificó indicios de una presunta estructura delictiva integrada por funcionarios de la ANT, que habría cometido el delito de delincuencia organizada.

En las primeras horas del viernes, agentes de la Policía Nacional y fiscales realizaron 23 allanamientos simultáneos en oficinas institucionales y viviendas particulares de los implicados en las provincias de Pichincha, Tungurahua y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Cómo operaba la presunta red

Según las autoridades, la red investigada habría realizado cobros ilegales a ciudadanos que buscaban agilizar trámites y servicios de tránsito, en especial:

Entrega de licencias de conducir, incluso con servicio a domicilio.

Agilización de trámites administrativos y beneficios en la asignación de permisos de operación.

Estas licencias fueron encontradas en los allanamientos del caso Jaque, este 30 de enero de 2026 Cortesía

Los montos cobrados a los usuarios oscilaban entre 150 y 200 dólares por trámite. Los pagos se realizaban en efectivo o a través de cuentas de terceros. La Fiscalía presume un perjuicio económico al Estado superior a los 3 millones de dólares.

Además, se investiga la posible participación de escuelas de conducción, donde los aspirantes deben cumplir un número determinado de horas de clase para obtener la licencia. En este caso, se indaga si estas entidades formaron parte del esquema mediante la emisión de certificaciones falsas.

Durante los allanamientos se incautaron documentos, dispositivos electrónicos, cientos de licencias y dinero en efectivo, que servirán como indicios dentro del proceso penal.

Respuesta institucional y siguientes pasos

La Fiscalía confirmó que el caso Jaque se encuentra en una etapa inicial de judicialización. Los elementos incautados —incluidos teléfonos, armas, documentos y dispositivos electrónicos— permitirán determinar la dimensión del esquema y establecer responsabilidades.

La audiencia de formulación de cargos está prevista para la noche de este viernes 30 de enero, en la Unidad Anticorrupción, de Quito.

Por su parte, el ministro de Transporte, Luque, señaló que la ANT permanecerá cerrada por 15 días para iniciar un proceso de “depuración” institucional. y mientras se revisan los sistemas internos, se mejoran procesos administrativos y se auditan procedimientos para restablecer la transparencia institucional.

