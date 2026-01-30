Contraloría anuncia exámenes a patrimonios de directivos de la ANT tras caso Jaque

Los exámenes especiales se harán a funcionarios en Pichincha, Guayas, Manabí, Tungurahua y Santo Domingo de los Tsáchilas

La Contraloría General del Estado iniciará exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales juradas de funcionarios con cargos directivos en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). La entidad de control anunció esta decisión horas después del operativo ejecutado en el marco del caso Jaque.

Las autoridades cuyas declaraciones serán revisadas pertenecen a las provincias de Pichincha, Guayas, Manabí, Tungurahua y Santo Domingo de los Tsáchilas. Según informó la Contraloría, “estos exámenes estarán a cargo de la Dirección Nacional de Auditoría de Declaraciones Patrimoniales Juradas de la CGE y se efectuarán con cargo a imprevistos del Plan Anual de Control vigente”.

¿Qué es el caso Jaque?

Durante la madrugada de este 30 de enero de 2026, un operativo simultáneo dirigido por la Fiscalía y la Policía Nacional expuso la presunta existencia de una red de corrupción al interior de la ANT.

El resultado fue la detención de varios funcionarios de distintos niveles jerárquicos, señalados por su supuesta participación en una estructura dedicada al cobro ilegal de dinero para agilitar trámites administrativos.

La única identidad confirmada públicamente por las autoridades hasta el momento es la de Pedro Abril, quien se desempeñaba como director nacional de la ANT. Abril fue detenido durante los allanamientos y es señalado como una de las figuras clave de la supuesta red delictiva.

Sobre este caso, el ministro del Interior, John Reimberg, señaló: “Dijimos que empezaríamos por los de cuello blanco y cumplimos. Este es un proceso de depuración que gobiernos anteriores nunca se atrevieron a hacer”.

En varios de los domicilios allanados se encontró dinero en efectivo, teléfonos celulares, joyas, chalecos institucionales y documentos vinculados a trámites vehiculares. Reimberg anunció, además, que la ANT permanecerá cerrada durante 30 días como parte de un proceso de depuración interna.

