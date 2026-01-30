Caso Jaque: ANT cerrará por un mes tras allanamientos

Detuvieron al director de la ANT durante operativo por el Caso Jaque

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) suspenderá la atención en todo el país por 30 días a partir del día de hoy por investigación de corrupción.

“Dijimos que empezaríamos por los de cuello blanco y cumplimos. Este es un proceso de depuración que gobiernos anteriores nunca se atrevieron a hacerlo, en cambio, se beneficiaban de esta economía criminal. Nosotros no lo vamos a permitir”, señaló John Reimberg.

El operativo forma parte de una investigación por presunta delincuencia organizada, relacionada con cobros ilegales para agilizar trámites, entre esos, la emisión de licencias de conducción.

Funcionarios de esta entidad estarían involucrados en el cobro ilegal de dinero a cambio de agilizar trámites. Con el apoyo de unidades especializadas de la Policía, realizaron allanamientos a oficinas y domicilios de los investigados en Pichincha, Tungurahua y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Durante las intervenciones se han levantado indicios como teléfonos celulares, documentación, dispositivos de almacenamiento, licencias de conducir, joyas y más de $53 mil dólares en efectivo. Dicho operativo realizado por el Caso Jaque incluyó allanamientos a nivel nacional y la detención del director ejecutivo de la ANT.

¿Quién es el director ejecutivo de la ANT?

Pedro Javier Abril Alegría asumió la dirección de la ANT, el 14 de julio de 2025 durante la sexta sesión extraordinaria del Directorio de la institución, llegó como reemplazo de Alejandro Lascano. quien se desempeñó en dicho cargo durante un año.

El cambio en la dirección de la instirución ocurrió tras unos problemas en su sistema AXIS 4.0, que afectaron trámites relacionados con licencias de conducir y matriculación vehicular.

Abril, antes de ocupar la dirección de la Agencia Nacional de Tránsito, estuvo como Coordinador General de Registro y Administración Vehicular en la Agencia Metropolitana de Tránsito, Coordinador General de Gestión y Control del Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial en la Agencia Nacional de Tránsito.