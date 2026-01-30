Caso Jaque en Tungurahua: Así fueron los allanamientos en esta provincia

Agentes fuertemente armados durante uno de los allanamientos realizados en Tungurahua como parte del caso Jaque, en una operación nocturna que movilizó a unidades tácticas de la Policía Nacional.

La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional ejecutaron a las 06:00 de este viernes 30 de enero de 2026, 23 allanamientos simultáneos en las provincias de Pichincha, Tungurahua y Santo Domingo de los Tsáchilas. La intervención forma parte del denominado 'Caso Jaque', una investigación por presunta delincuencia organizada que señala a funcionarios de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) por el cobro de coimas para agilizar trámites y gestiones ilícitas.

La hipótesis del Ministerio Público apunta a la existencia de una estructura criminal con jerarquías definidas —desde cabecillas hasta mandos operativos— que habría comenzado a operar en julio de 2025.

Red de corrupción y nexos con el crimen organizado

El operativo surge tras detectar irregularidades sistemáticas en la ANT, incluyendo la entrega fraudulenta de licencias y la asignación irregular de frecuencias. Las autoridades confirmaron que la investigación se extenderá incluso a las escuelas de conducción.

Según declaraciones del ministro del Interior, John Reimberg, la red contaba con nexos con el grupo delictivo Los Choneros, quienes se encargaban de captar a los ciudadanos. Los cobros por servicios ilícitos, como la "venta de licencias a domicilio", oscilaban entre los $150 y $200. Se presume que esta estructura generó un perjuicio superior a los $3 millones, dinero que habría ingresado directamente a las cuentas de los funcionarios hoy investigados.

Evidencias recabadas en Tungurahua y otras provincias

Durante la madrugada, los equipos tácticos ingresaron tanto a oficinas públicas como a inmuebles particulares de los sospechosos. En los puntos intervenidos, que incluyen sectores estratégicos de Tungurahua, los agentes de Criminalística recabaron indicios fundamentales para el proceso:

Fajos de dinero en efectivo y joyas.

Dispositivos de almacenamiento digital y teléfonos celulares.

Documentación oficial y licencias de conducir.

#ACTUALIZACIÓN | Con el apoyo de equipos especializados de @PoliciaEcuador, se ejecutan 23 allanamientos a oficinas y domicilios de los funcionarios investigados en #Pichincha, #Tungurahua y #SantoDomingoDeLosTsáchilas, con el fin de levantar indicios (en desarrollo). pic.twitter.com/YV5m9j4Bvx — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) January 30, 2026

Hasta el momento, la Fiscalía reporta la detención de más de nueve funcionarios, entre los que destacan el Director Ejecutivo Nacional de la ANT, el director de TICS y varios jefes de agencias. Aunque inicialmente se mencionaron cifras distintas entre las instituciones, el proceso judicial determinará el grado de responsabilidad de cada aprehendido bajo el cargo de delincuencia organizada.

Cierre nacional de la ANT por 30 días

Como medida inmediata ante la magnitud de la filtración criminal, se confirmó que a partir de este viernes 30 de enero, todas las oficinas de la ANT a escala nacional permanecerán cerradas por un periodo de 30 días.

Este tiempo será utilizado para la revisión exhaustiva de los sistemas tecnológicos, equipos y la contratación de nuevo personal que garantice la transparencia del servicio. En las próximas horas, las autoridades emitirán directrices sobre cómo se reprogramarán los turnos y trámites pendientes de la ciudadanía.

