Ministro del Interior confirma regreso de Noboa para reunión del Bloque de Seguridad

John Reimberg descartó que exista una emergencia que haya motivado la suspensión de la agenda del primer mandatario en Panamá

El ministro del Interior confirmó el retorno del presidente Daniel Noboa para encabezar la reunión del Bloque de Seguridad, en medio de operativos.

El presidente de la República, Daniel Noboa, se reunió en el Palacio de Carondelet con el Bloque de Seguridad para definir nuevas acciones en esa materia . El primer mandatario suspendió su agenda en Panamá para regresar al país, lo que generó versiones sobre una posible emergencia, escenario que fue descartado por el ministro del Interior, John Reimberg.

"Hay algo importante que aclarar. No hay una emergencia. Convoqué con anticipación al Bloque de Seguridad y era importante que el Presidente esté para que conozca de operaciones importantes que se van a realizar estos días", señaló Reimberg.

El ministro no ahondó en los alcances de los operativos anunciados, pero indicó que el tema debía tratarse este 29 de enero de 2026. La reunión se extendió por poco más de dos horas, según relató el titular de esa cartera de Estado.

"Operaciones contra todas aquellas personas que han causado daño a los ecuatorianos. Daños no son solamente es el sicariato sino todo lo que ha afectado el bienestar del país", dijo Reimberg, en referencia a una pregunta sobre si las acciones se dirigirían contra el crimen organizado o contra actores políticos.

¿Qué dijo el presidente de la República sobre las nuevas operaciones?



El ministro aseguró que el presidente Daniel Noboa avaló las operaciones propuestas y que estas se ejecutarán en los próximos días. Según lo anunciado por el Ministerio del Interior, los operativos se realizarán en todo el país. "Es un tema que debe realizarse y es importante", afirmó Reimberg.

Segunda vez que Noboa regresa al país por un tema de seguridad.

La reunión en Carondelet fue la segunda, en enero de 2026, que implicó el regreso anticipado del mandatario al país por asuntos de seguridad. A mediados de mes, Noboa también interrumpió la licencia solicitada a la Asamblea Nacional para pasar tiempo con su familia.

Aunque tenía previsto reincorporarse el 19 de enero, el Presidente volvió antes a Quito para reunirse con el Bloque de Seguridad y, al día siguiente, con su gabinete de ministros.

