Aquiles Álvarez enfrentará dos audiencias judiciales este 13 de marzo

Con pancartas y consignas, ciudadanos pidieron la liberación de Aquiles Álvarez durante una protesta en Guayaquil.

La situación jurídica del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, atraviesa este viernes 13 de marzo una jornada determinante. El funcionario tiene programadas dos audiencias clave en el marco de los distintos procesos penales que enfrenta.

A las 09:00, la justicia prevé instalar, en su tercer intento, la audiencia de apelación a la prisión preventiva que cumple desde el pasado 11 de febrero por el denominado caso Goleada. Las dos convocatorias previas fallaron debido a compromisos internacionales de los magistrados integrantes del tribunal y, posteriormente, por la inasistencia del fiscal asignado, quien cumplía una delegación oficial en el exterior.

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Nuevo proceso por incumplimiento de medidas

En la jornada vespertina, a las 14:00, Álvarez enfrentará la audiencia de formulación de cargos en un tercer proceso penal. En esta ocasión, la Fiscalía investiga el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

Esta instrucción surge a raíz del parte policial elaborado durante su detención por el caso Goleada, donde se registró que el procesado no portaba el dispositivo de vigilancia electrónica (grillete) dispuesto previamente. De admitirse el pedido de Fiscalía, el alcalde podría sumar una nueva orden de prisión preventiva a la que ya cumple en el Centro de Privación de Libertad 'Del Encuentro'

Continuidad del caso Triple A

El panorama judicial de la autoridad municipal no se agota este viernes. Para este sábado 14 de marzo está prevista la reinstalación de la etapa de juicio en el caso Triple A, una diligencia cuya complejidad técnica y carga probatoria sugieren una extensión prolongada, con proyecciones de concluir hacia el mes de junio.

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