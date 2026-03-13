Óscar 2026: quiénes presentarán la ceremonia y qué artistas actuarán

Este domingo 15 de marzo se realizará la entrega número 98 de estos premios a lo mejor del cine

Los Premios Óscar 2026 están cada vez más cerca. Este domingo 15 de marzo se realizará la edición número 98 de esta gala en en el Teatro Dolby en el Ovation Hollywood, Los Angeles, California. Ya se conocen los nominados, hay favoritos y solo falta que comience la gala.

Pero lo que muchos desconocen es quién será el maestro de ceremonias del evento y quiénes presentarán las distintas categorías. Además, también habrán presentaciones musicales anunciadas. Diario EXPRESO te trae la respuesta a esas dudas y una guía sobre lo que debes saber de los Óscar 2026.

¿Quién será el maestro de ceremonias de los Premios Óscar 2026?

Para esta edición regresa Conan O'Brien, el presentador repite a año seguido como quien llevará la batuta de la ceremonia. El cómico y leyenda del late night será quien conduzca la mayor parte del evento, se encargará de darle ritmo y dar paso a los presentadores de cada distinción.

¿Quiénes presentarán los Premios Óscar 2026?

Aunque todavía no han mostrado la lista completa de figuras, se han ido revelando los nombres de algunos actores que estarán presentes en la ceremonia. Como ya es tradición, los ganadores de los premios a mejor actor principal, mejor actor de reparto, mejor actriz principal y de reparto entregarán algunos premios. Esos son: Adrien Brody, Kieran Culkin, Mikey Madison y Zoe Saldaña.

También está confirmada la presencia de Javier Bardem, Chris Evans, Chase Infiniti, Demi Moore, Kumail Nanjiani, Maya Rudolph, Will Arnett, Priyanka Chopra Jonas, Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal, Gwyneth Paltrow, Rose Byrne, Nicole Kidman, Jimmy Kimmel, Delroy Lindo, Ewan McGregor, Wagner Moura, Pedro Pascal, Bill Pullman, Lewis Pullman, Channing Tatum y Sigourney Weaver.

¿Qué artistas se presentarán en los Óscar 2026?

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En la parte de shows, hay dos confirmados y que más llaman la atención. Las "Huntrix" (Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami) cantarán "Golden", canción de la película de 'Las guerreras K-Pop' que está nominada para ganar una estatuilla. También estarán en escena Miles Caton y Raphael Saadiq, quienes interpretarán "I lied to you" de la película 'Sinners', otros nominados.

Además, Josh Groban y la Los Angeles Master Chorale tendrán presencia, aunque no se ha especificado que cantarán o entonarán. Se especula que serán quienes musicalicen la parte del In Memoriam de los premios, donde se recuerda a las estrellas de Hollywood que han fallecido en el último años.

¿Dónde ver los Óscar 2026 en Ecuador?

Los espectadores en Ecuador podrán seguir la gala a través de:

TNT Latin America: transmitirá la ceremonia completa con comentarios en español.

Max (streaming): también ofrecerá la transmisión en vivo para suscriptores.

¿A qué hora empiezan los Óscar 2026 en Ecuador?

Para el público ecuatoriano, la transmisión de los Premios Óscar 2026 comenzará aproximadamente a las:

18:00 – Inicio de la alfombra roja

19:00 – Inicio de la ceremonia oficial

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