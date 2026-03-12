Dónde ver los Óscar 2026 en vivo: streaming, TV y link oficial

Los Óscar 2026 se realizará en Los Ángeles. Conoce el horario en Ecuador, dónde ver la gala por TV, streaming y link oficial

La ceremonia de los Premios Óscar reúne cada año a las mayores figuras del cine mundial.

La ceremonia de los Premios Óscar 2026 se celebrará este domingo y millones de espectadores en todo el mundo estarán atentos para conocer a los ganadores del galardón más importante de la industria del cine. Si te preguntas dónde ver los Óscar 2026 en vivo, existen varias opciones para seguir la transmisión desde televisión y plataformas de streaming.

La gala, organizada por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences, premiará a las mejores producciones cinematográficas del último año y contará con la presencia de las principales estrellas de Hollywood.

A qué hora empiezan los Óscar 2026

La ceremonia de los Premios Óscar se realizará en el Dolby Theatre, ubicado en Los Ángeles.

Para los espectadores de Ecuador, el horario será el siguiente:

Alfombra roja: desde las 17:00

Ceremonia principal: desde las 18:00

El evento suele durar alrededor de tres a cuatro horas, incluyendo presentaciones musicales, discursos y la entrega de las estatuillas.

Dónde ver los Óscar 2026 en vivo por TV

La transmisión oficial para América Latina estará a cargo del canal TNT, que cada año emite la ceremonia con comentarios y cobertura especial.

Opciones para ver los Óscar 2026 en televisión:

TNT (señal de TV por cable en Latinoamérica)

Canales de cable que incluyan TNT en su parrilla

La señal suele comenzar con la alfombra roja, donde desfilan actores, directores y celebridades antes del inicio de la gala.

Cómo ver los Óscar 2026 en streaming

También será posible seguir los Óscar 2026 en vivo por internet a través de diferentes plataformas digitales. Entre las principales opciones están:

Streaming de TNT en plataformas de TV paga

La plataforma Max, que en varios países transmite la señal del canal

Aplicaciones de operadores de cable que permiten ver TNT en línea

Estas plataformas permiten ver la ceremonia desde celular, computadora, tablet o Smart TV.

Link oficial para seguir la ceremonia de los Óscar

Además de la transmisión televisiva, la Academy of Motion Picture Arts and Sciences suele publicar contenido en tiempo real a través de sus canales digitales.

Puedes seguir actualizaciones, clips y cobertura en vivo en:

El sitio oficial de los Óscar: https://www.oscars.org

Además podras seguir la transmisión EN VIVO en: la señal de HBO Max

Una de las noches más importantes del cine

La ceremonia de los Premios Óscar reúne cada año a las mayores figuras del cine mundial y define cuáles fueron las películas, actores y directores más destacados del último año.

Además de conocer a los ganadores, el público espera momentos memorables: discursos emotivos, actuaciones musicales y sorpresas que suelen marcar tendencia en la industria cinematográfica.

