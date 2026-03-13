Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Entendernos y atendernos recíprocamente

Tampoco hay paz sin donación, ni espíritu donante sin compasión

El mundo está revuelto, nos falla el entendernos y el atendernos recíprocamente para poder salir de estos bríos deshumanizadores e inhumanos, con consecuencias económicas y medioambientales a nivel global, además de un coste en vidas humanas que nos dejan sin palabras. Los bombardeos lo único que hacen es avivar los incendios de la selva, no extinguirlos, y repercutir en todos los horizontes existenciales del planeta. Por tanto, la justicia ha de complementarse con la clemencia; mientras los pueblos deben ser formados e informados en la consideración de este derecho. Nada es antagónico en este orbe, todo se complementa para bien o para mal. Lo importante es liberarse de ataduras, sobre todo de las del odio, para recomenzar un tiempo nuevo, que tome como bandera el níveo afecto. Indudablemente, la potencia batalladora no es suficiente si el universo no se abre a la fuerza más profunda del verso, que no es otra que el auténtico amor, desprendido de intereses. Tampoco hay paz sin donación, ni espíritu donante sin compasión.

Víctor Corcoba

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial | Presunción en peligro

  2. Bernardo Tobar Carrión | La cruzada

  3. Claudia Tobar Cordovez | Mes de marzo y lavado violeta

  4. Francisco Rosales Ramos | Electoralista

  5. Eduardo Carmigniani | El acuerdo USA-Halkbank

LO MÁS VISTO

  1. La compañía peruana Alicorp compra la empresa ecuatoriana que fabrica Bonella

  2. Masacre en Playas: asesinados eran estudiantes que celebraban graduación colegial

  3. Pólizas en bancos de Ecuador: Cómo evitar el pago de retención del 3 %

  4. Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 12 de marzo

  5. Toque de queda en Ecuador desde el 15 de marzo: lo que necesitas saber de la medida

Te recomendamos