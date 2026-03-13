El mundo está revuelto, nos falla el entendernos y el atendernos recíprocamente para poder salir de estos bríos deshumanizadores e inhumanos, con consecuencias económicas y medioambientales a nivel global, además de un coste en vidas humanas que nos dejan sin palabras. Los bombardeos lo único que hacen es avivar los incendios de la selva, no extinguirlos, y repercutir en todos los horizontes existenciales del planeta. Por tanto, la justicia ha de complementarse con la clemencia; mientras los pueblos deben ser formados e informados en la consideración de este derecho. Nada es antagónico en este orbe, todo se complementa para bien o para mal. Lo importante es liberarse de ataduras, sobre todo de las del odio, para recomenzar un tiempo nuevo, que tome como bandera el níveo afecto. Indudablemente, la potencia batalladora no es suficiente si el universo no se abre a la fuerza más profunda del verso, que no es otra que el auténtico amor, desprendido de intereses. Tampoco hay paz sin donación, ni espíritu donante sin compasión.

Víctor Corcoba