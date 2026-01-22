Premios Oscar 2026: la película que rompió récord y la nueva categoría

Este jueves 22 de enero se revelaron los nominados a ganar el premio más importante del cine mundial y un filme hizo historia

La temporada de premios en Hollywood empezó hace algunas semanas y avanza hacia su entrega más destacada, la de los Oscar. Ya se entregaron los Critics Choice, los Golden Globe Awards y este jueves 22 de enero se revelaron los nominados para los premios Oscar a realizarse el próximo 15 de marzo en el Samuel Goldwyn Theater, en Los Ángeles, California.

En total son 24 categorías (una de ellas es nueva) que se premiarán en la ceremonia más importante del cine mundial. La novedad es que este año se premiará por primera vez a los directores de casting de las películas, una labor que no ha sido reconocida a los largo de todos estos años.

Sinners pasó a la historia

Lo más destacado fue que la película Sinners rompió el récord de nominaciones que estaba en 14. El filme dirigido por Ryan Coogler llegó a 16 nominaciones, incluyendo la flamante a Mejor Casting o reparto. De esta manera parte como una de las favoritas a ser la más ganadora de los premios.

Hay que recordar que esa marca la poseían Titanic de James Cameron, La la land de Damien Chazelle y All About Eve de Joseph L. Mankiewicz. De esta manera Sinners queda como único largometraje en lograr tantas postulaciones. Ahora va por el récord de Oscars ganados que está en 11 y lo comparten Ben-Hur, Titanic y El Señor de los Anillos: el Retorno del Rey.

Póster de Sinners Instagram

Todos los nominados a los premios Oscar 2026

Los nominados fueron anunciados mediante una transmisión en vivo a partir de las 08:30 (hora de Miami). En cada categoría hay cinco opcionados a ganar a excepción de Mejor Película donde hay 10 nominados en total.

Este año la ceremonia será conducida por Conan O'Brien. Diario Expreso te trae la lista completa de los nominados en cada una de las 24 categorías.

Los premios Oscar 2026 ya tiene a todos sus nominados. The Academy

Mejor actriz de reparto

Wunmi Mosaku, “Sinners”

Elle Fanning, “Sentimental Value”

Teyana Taylor, “One Battle After Another”

Inga Ibsdotter Lilleaas, “Sentimental Value”

Amy Madigan, “Weapons”

Mejor maquillaje y peinado

“Frankenstein”

“Kokuho”

“Sinners”

“The Smashing Machine”

“The Ugly Stepsister”

Mejor banda sonora original

“Bugonia”

“Frankenstein”

“Hamnet”

“One Battle After Another”

“Sinners”

Mejor Cortometraje de Acción Real

“Butcher’s Stain”

“A Friend of Dorothy”

“Jane Austen’s Period Drama”

“The Singers”

“Two People Exchanging Saliva”

Mejor Corto Animado

“Butterfly”

“Forevergreen”

“The Girl Who Cried Pearls”

“Retirement Plan”

“The Three Sisters”

Mejor Guion Adaptado

“Bugonia”

“Frankenstein”

“Hamnet”

“One Battle After Another”

“Trains Dreams”

Mejor Guion Original

“Blue Moon”

“It Was Just and Accident”

“Marty Supreme”

“Sentimental Value”

“Sinners”

Mejor Actor Secundario

Benicio del Toro, “One Battle After Another”

Jacob Elordi, “Frankenstein”

Sean Penn, “One Battle After Another”

Stellan Skarsgard, “Sentimental Value”

Delroy Lindo, “Sinners”

Mejor Casting (categoría nueva)

“Hamnet”

“Marty Supreme”

“One Battle After Another”

“The Secret Agent”

“Sinners”

Mejor Diseño de Vestuario

“Avatar: Fire and Ash”

“Frankenstein”

“Hamnet”

“Marty Supreme”

“Sinners”

Mejor Canción Original

“Dear Me” from “Diane Warren: Relentless”

“Golden” from “KPop Demon Hunters”

“I Lied to You” from “Sinners”

“Sweet Dreams of Joy” from “Viva Verdi”

“Train Dreams” from “Train Dreams”

Mejor Filme Documental

“The Alabama Solution”

“Come See Me in the Good Light”

“Cutting Through Rocks”

“Mr. Nobody Against Putin”

“The Perfect Neighbor”

Mejor Corto Documental

“All the Empty Rooms”

“Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud”

“Children No More: Were and Are Gone”

“The Devil Is Busy”

“Perfectly a Strangeness”

Mejor Película Internacional

“The Secret Agent” (Brasil)

“It Was Just an Accident” (Francia)

“Sentimental Value” (Noruega)

“Sirat” (España)

“The Voice of Hind Rajab” (Túnez)

Mejor Película Animada

“Arco”

“Elio”

“KPop Demon Hunters”

“Little Amélie or the Character of Rain”

“Zootopia 2”

Mejor Diseño de Producción

“Frankenstein”

“Hamnet”

“Marty Supreme”

“One Battle After Another”

“Sinners”

Mejor Edición

“F1”

“Marty Supreme”

“One Battle After Another”

“Sentimental Value”

“Sinners”

Mejor Sonido

“F1”

“Frankenstein”

“One Battle After Another”

“Sinners”

“Sirat”

Mejores Efectos Especiales

“Avatar: Fire and Ash”

“F1”

“Jurassic World Rebirth”

“The Lost Bus”

“Sinners”

Mejor Fotografía

Frankenstein

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Sinners

Train Dreams

Nominados a Mejor Actor

Timothée Chalamet, “Marty Supreme”

Leonardo DiCaprio, “One Battle After Another”

Ethan Hawke, “Blue Moon”

Michael B. Jordan, “Sinners”

Wagner Moura, “The Secret Agent”

Nominadas a Mejor Actriz

Jessie Buckley, “Hamnet”

Rose Byrne, “If I Had Legs I’d Kick You”

Kate Hudson, “Song Sung Blue”

Renate Reinsve, “Sentimental Value”

Emma Stone, “Bugonia”

Nominados a Mejor Director

Chloé Zhao, “Hamnet”

Josh Safdie, “Marty Supreme”

Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another”

Joachim Trier, “Sentimental Value”

Ryan Coogler, “Sinners”

Nominados a Mejor Película

“Bugonia”

“F1”

“Frankenstein”

“Hamnet”

“Marty Supreme”

“One Battle After Another”

“The Secret Agent”

“Sentimental Value”

“Sinners”

“Train Dreams”

