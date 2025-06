Tom Cruise recibe el Óscar que nunca ganó: será honorario

Tom Cruise, Debbie Allen y Wynn Thomas recibirán Oscar honorarios en la ceremonia de los Premios de los Gobernadores, que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas realizará el 16 de noviembre de 2025 en el Ray Dolby Ballroom de Los Ángeles. Dolly Parton será distinguida con el Premio Humanitario Jean Hersholt por su trabajo en alfabetización y educación a través de la Fundación Dollywood y el programa “Dolly Parton’s Imagination Library”.

Las oportunidades de Cruise para ser oscarizado

Cruise, de 62 años, suma cuatro nominaciones previas: mejor actor por Born on the Fourth of July y Jerry Maguire; actor de reparto por Magnolia; y mejor película como productor de Top Gun: Maverick. La presidenta de la Academia, Janet Yang, señaló: “Los Premios de los Gobernadores de este año celebrarán a cuatro individuos legendarios cuyas carreras extraordinarias y compromiso con nuestra comunidad cinematográfica continúan dejando un impacto duradero”.

Allen, de 75 años, ha coreografiado siete ceremonias de los Óscar, cuatro de ellas nominadas al Emmy. Thomas, diseñador de producción de Do the Right Thing, ha colaborado con Spike Lee desde She’s Gotta Have It hasta Da 5 Bloods y participó en la ganadora del Oscar A Beautiful Mind. Parton cuenta con dos nominaciones a mejor canción original, por '9 to 5' y 'Travelin’ Thru' (Transamerica).

Los Oscar honorarios reconocen trayectoria, aportes al arte cinematográfico y servicio a la Academia, y son seleccionados por la Junta de Gobernadores.

