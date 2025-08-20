Árbitra ecuatoriana criticó a Paúl Vélez: Esto dijo sobre sus polémicas declaraciones

Edina Alves, jueza que fue cuestionada por el entrenador de Mushuc Runa, tuvo su defensa de parte de una árbitra de Ecuador

Las declaraciones de Paúl Vélez, técnico de Mushuc Runa, luego de caer (4-2 en penales) ante Independiente del Valle en la Copa Sudamericana, contra el arbitraje femenino (Edina Alves) ha traído revuelo por propios y extraños que critican la postura del estratega. Una de las que se pronunció al respecto fue Mónica Amboya, jueza de línea ecuatoriana.

La profesional del arbitraje, que incluso porta la escarapela FIFA y tiene experiencia internacional, respondió a EXPRESO ante la opinión de Vélez en la rueda de prensa posterior a la eliminación del certamen Conmebol.

Edina Alves fue la árbitra que dirigió el duelo entre Mushuc Runa e IDV. cortesia

"Quisiera decirle que un hombre y una mujer tienen las mismas capacidades habilidades y destrezas para desarrollarse con éxito en cualquier campo de la vida", dijo Amboya, quien expresó su descontento contra el entrenador del Ponchito y respaldó a las árbitras.

Vélez desató la controversia a raíz del siguiente comentario: “Nos ponen a pitar, y lo digo con respeto, al sexo opuesto… No es que esté en contra de las mujeres, pero para estos torneos internacionales no estoy de acuerdo. Es que para eso hay el fútbol de mujeres”.

Renato Salas asentó la crítica y coincidió con Paúl Vélez



El dirigente del Ponchito también emitió su comentario y coincidió Vélez: "Una árbitro (mujer) por más buena que sea no ve lo mismo que un árbitro hombre... Por eso está el fútbol femenino, porque los árbitros (mujeres) van a sentir lo que sienten ellas en un campo de juego. No es discriminación, pero una mujer no siente lo mismo que un hombre, ¿cómo le van a dar un partido masculino a una mujer?".

El técnico ecuatoriano dirigió esta declaración y evidenció el malestar con la jueza brasileña Edina Alves, quien fue la designada para el cotejo entre Mushuc Runa e Independiente del Valle el pasado martes 19 de agosto, en el estadio Olímpico Atahualpa.

😡‼️ “LAS DECISIONES ARBITRALES NO ME GUSTARON, NO SÉ POR QUÉ PONER A PITAR AL SEXO OPUESTO, CREO QUE PARA ESO HAY EL FÚTBOL DE MUJERES”



- Paúl Vélez, DT de Mushuc Runa, en rueda de prensa luego de la eliminación ante IDV en Copa Sudamericana



📹 @nathalieruedag pic.twitter.com/ktzEzJyseN — Área Deportiva FM 📻🎙 (@AreaDeportivaFM) August 20, 2025

