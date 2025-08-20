Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

paul velez arbitra
Pául Vélez desmereció al arbitraje de Edina Alves en Mushuc Runa vs Independiente del Valle.cortesia

Árbitra ecuatoriana criticó a Paúl Vélez: Esto dijo sobre sus polémicas declaraciones

Edina Alves, jueza que fue cuestionada por el entrenador de Mushuc Runa, tuvo su defensa de parte de una árbitra de Ecuador

Las declaraciones de Paúl Vélez, técnico de Mushuc Runa, luego de caer (4-2 en penales) ante Independiente del Valle en la Copa Sudamericana, contra el arbitraje femenino (Edina Alves) ha traído revuelo por propios y extraños que critican la postura del estratega. Una de las que se pronunció al respecto fue Mónica Amboya, jueza de línea ecuatoriana.

Lea también: Cristhian Noboa y su duro relato: "No podía ver los partidos porque me frustraba"

La profesional del arbitraje, que incluso porta la escarapela FIFA y tiene experiencia internacional, respondió a EXPRESO ante la opinión de Vélez en la rueda de prensa posterior a la eliminación del certamen Conmebol.

Edina Alves
Edina Alves fue la árbitra que dirigió el duelo entre Mushuc Runa e IDV.cortesia

"Quisiera decirle que un hombre y una mujer tienen las mismas capacidades habilidades y destrezas para desarrollarse con éxito en cualquier campo de la vida", dijo Amboya, quien expresó su descontento contra el entrenador del Ponchito y respaldó a las árbitras.

RELACIONADAS
enner plata s

Internacional vs Flamengo HOY: Hora y canales para ver EN VIVO la Copa Libertadores

Leer más

Vélez desató la controversia a raíz del siguiente comentario: “Nos ponen a pitar, y lo digo con respeto, al sexo opuesto… No es que esté en contra de las mujeres, pero para estos torneos internacionales no estoy de acuerdo. Es que para eso hay el fútbol de mujeres”.

Renato Salas asentó la crítica y coincidió con Paúl Vélez

El dirigente del Ponchito también emitió su comentario y coincidió Vélez: "Una árbitro (mujer) por más buena que sea no ve lo mismo que un árbitro hombre... Por eso está el fútbol femenino, porque los árbitros (mujeres) van a sentir lo que sienten ellas en un campo de juego. No es discriminación, pero una mujer no siente lo mismo que un hombre, ¿cómo le van a dar un partido masculino a una mujer?".

RELACIONADAS

El técnico ecuatoriano dirigió esta declaración y evidenció el malestar con la jueza brasileña Edina Alves, quien fue la designada para el cotejo entre Mushuc Runa e Independiente del Valle el pasado martes 19 de agosto, en el estadio Olímpico Atahualpa.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Becas inteligencia artificial Ecuador: ¿Hasta cuándo hay plazo para inscribirse?

  2. Waorani denuncian incumplimiento petrolero en Yasuní: esto es lo que se sabe

  3. Cristian Castro podría presentarse en Quito y Guayaquil en octubre de 2025

  4. Árbitra ecuatoriana criticó a Paúl Vélez: Esto dijo sobre sus polémicas declaraciones

  5. Renovación de paradas del Trole incluye la tala de nueve árboles

LO MÁS VISTO

  1. IESS pide a jubilados y afiliados actualizar datos: guía para hacerlo en línea

  2. Guayaquil: lo que encontró el Municipio en un botadero sorprendió a todos

  3. Marcela Aguiñaga contra los monstruos del correísmo

  4. Productos estrella de Ecuador tendrán cero porcentaje de arancel en EE. UU.

  5. Pintura de fachadas en Guayaquil: ¿cuál es la sanción para quienes incumplan?

Te recomendamos