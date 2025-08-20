Ídolo del Internacional arremetió contra Enner Valencia: “Tiene mala voluntad”

El atacante ecuatoriano ha sido fuertemente criticado por uno de los referentes históricos del club. Conoce lo que dijo

Enner Valencia fue la figura de Inter de Porto Alegre en la semifinal del torneo Gaúcho

El delantero ecuatoriano Enner Valencia atraviesa un momento poco grato con su club, Internacional de Porto Alegre, y su rendimiento se ha convertido en objeto de críticas, incluso por parte de leyendas del propio equipo brasileño.

Desde el 6 de abril, el delantero no ha logrado marcar un gol, lo que ha mermado su protagonismo en el equipo. La situación escaló cuando Alex, exfutbolista y múltiple campeón con el Colorado, cuestionó públicamente la actitud del jugador tricolor en una entrevista con SporTV.

"Es obvio que Enner Valencia tiene mucho más para dar en los partidos", afirmó Alex. "Su problema no es que esté en un mal momento, sino su aparente mala voluntad. En lugar de arrancar y correr a 30 kilómetros por hora, va a 22. Eso es lo que aparenta”. Agregó que esta supuesta falta de intensidad también se refleja en los entrenamientos, lo que dificultaría su inclusión en el once titular.

A pesar de los señalamientos, Valencia fue titular en el reciente encuentro del Brasileirao contra Flamengo, que terminó con una derrota 3-1. Durante el partido, el jugador fue abucheado por la afición al ser sustituido, y al finalizar el encuentro, los insultos de los hinchas se extendieron a todo el plantel a su salida del estadio.

Internacional v Flamengo: Valencia se vuelve a enfrentar a Plata por Libertadores

La oportunidad para que Valencia e Internacional se rediman podría llegar este miércoles 20 de agosto, en un crucial duelo por la Copa Libertadores nuevamente contra Flamengo. El resultado del partido de ida fue de 1-0 a favor del equipo del también tricolor Gonzalo Plata. El choque de vuelta se presenta como una ocasión clave para el delantero ecuatoriano de recuperar la confianza y acallar a sus críticos.

