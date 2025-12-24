Papá Noel revela su lista de regalos para Guayaquil

Tomamos la Navidad como excusa para hablar de lo que fallamos como ciudad y aquello que aún merecemos como obsequio.

EXPRESIONES lo trajo del Polo Norte para que tome nota de lo que merecemos los guayaquileños.

“Él sabe de ti, él sabe de mi, él lo sabe todo, no intentes huir”. La frase suena a villancico, a infancia, a esa mentira bonita que alguna vez creímos. Y aunque todos sabemos que Papá Noel vive en una fantasía, esta Navidad decidimos invocarlo igual. Porque si alguien pudiese ver todo lo que pasa en una ciudad, ese sería él.

Desde el Polo Norte, hasta donde llegó EXPRESIONES, Santa no solo revisa listas: observa, escucha y toma nota. Y este 2025, Guayaquil definitivamente le dio material.

Este año, la ciudad cumplió 490 años, casi medio milenio latiendo junto al río, reinventándose a fuerza de carácter y gente que no se rinde. Guayaquil fue contraste puro entre celebración y cansancio, orgullo e inconformidad. Llevamos a Papá Noel al Malecón, entre luces, turistas, familias y selfies navideñas, y la sensación fue clara: esta es una ciudad que sigue apostando por la vida, incluso cuando le toca remar contra corriente.

Porque sí, Santa también vio las sombras. No hace falta enumerarlas con crudeza para saber que el 2025 no ha sido fácil. La inseguridad sigue siendo una conversación pendiente, una preocupación diaria que atraviesa barrios, agendas y sobremesas. Diciembre, incluso, nos recordó que nadie está del todo al margen, cuando el fútbol, esa pasión del ecuatoriano, quedó golpeado por un hecho que sacudió al país entero. Guayaquil aprendió, otra vez, a convivir con la incertidumbre sin perder su identidad.

Pero si algo anotó Santa con marcador rojo y verde fue la dualidad del porteño: que se indigna cuando talan sus árboles, que reclama cuando la indiferencia gana espacio, pero que también se moviliza, abraza causas y se reconoce en los pequeños gestos. Entre luces navideñas, brisa del río y recuerdos recientes, este recorrido con Santa no busca juzgar, sino preguntar: ¿qué regalos merecemos realmente como ciudad? Y, sobre todo, ¿cuáles todavía tenemos que aprender a ganarnos?

Entre selfies y saludos desde los autos, así fue el recorrido por la ciudad. Foto: Miguel Canales

La Navidad ‘adulta’ impulsa el boom de juguetes coleccionables Leer más

Lo que no tendrá regalo

La tala de árboles en la ciudadela Las Garzas. Dejó claro que a veces olvidamos que el verde también es parte de la ciudad.

La violencia cotidiana. Esa que últimamente hace titulares, y cambia rutinas, horarios y hasta sonrisas.

La crisis en el sistema de la salud. El desabastecimiento de medicinas que golpea sobre todo a los pacientes más vulnerables quienes, además, deben esperar meses para su siguiente cita médica.

Los golpes y agresiones a los periodistas. En los exteriores de la Terminal Terrestre, una mancha directa a la libertad de informar.

Vertederos clandestinos. El fuerte olor a caucho y plástico quemado que se sintió en el norte y noroeste de la ciudad, desde Urdesa hasta Kennedy y Vía a la Costa. Se lo atribuyó a incendios en botaderos clandestinos de desechos que liberaron humo.

El envenenamiento de perros en Puerto Azul. Un hecho reciente que indignó a la ciudad y recordó que la crueldad nunca es un “caso aislado”.

A pesar de lo mal que algunos se portaron, él preparó una lista de obsequios. Foto: Miguel Canales

Marionetas y ángeles iluminados: así será el Desfile de Gigantes de Luz en Guayaquil Leer más

La lista de obsequios de Santa

Más y mejores espacios verdes

Que este sea el año en que Guayaquil recupere y proteja sus árboles, parques y plazas, para que la emoción de caminar bajo sombra no sea un lujo, sino la norma de nuestra ciudad.

Seguridad para todos

Para que sea una ciudad donde las familias se sientan libres de salir, de estudiar, de trabajar y de caminar por sus barrios con tranquilidad.

Salud accesible y digna

Que los convenios, pagos y la atención médica funcionen como derecho, no como privilegio. Que nadie se quede fuera de una consulta, una cita o un procedimiento porque el sistema colapse.

Protección para animales y fauna urbana

Guayaquil merece políticas claras de cuidado animal, sanciones reales para maltratos y campañas de consciencia que reflejen el cariño que muchos sentimos por nuestros perros, gatos y hasta por los pájaros en los parques.

Calles más limpias y barrios cuidados

Que la ciudad no solo brille en Navidad, sino todo el año: con barrido de calles efectivo, gestión de residuos eficiente y participación ciudadana activa para mantener Guayaquil bella y saludable.

Educación ciudadana para convivir mejor

Un regalo que transforma: programas que enseñen desde pequeños, y recuerden a adultos, sobre convivencia, respeto, reciclaje y cultura urbana.

Más arte, cultura y espacios comunitarios

Que la ciudad siga vibrando con actividades culturales, ferias, murales, festivales y encuentros que fortalezcan la identidad y el orgullo de ser guayaquileños.

Créditos: Fotos: Miguel Canales. Producción: Gianella Muñoz. Modelo Papá Noel: EG Entertainment (IG@ege_ntertainment) Contacto: 098-366-1474. Locaciones: Ciudad de Nieve en Malecón 2000 (IG@ciudadnieve_ec) (IG@malecon2000).

¿Quieres leer más contenido de calidad y sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!