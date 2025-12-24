La Mariscal y su ordenanza: qué reclaman los vecinos y qué propone el Concejo

Más allá de la nueva norma, la falta de control agrava los problemas; lidian con ruido, comercio informal, trabajo sexual...

En la Calama, entre Diego de Almagro y Reina Victoria, en La Mariscal, faltan controles, dicen vecinos.

Cuatro meses y 12 días han pasado desde que el Concejo Metropolitano trató en primer debate el proyecto de ordenanza para La Mariscal (el 12 de agosto). En este 2025 no se aprobará la normativa, por la presión de los residentes, que han acudido a la Comisión de Uso de Suelo para solicitar ajustes. Inclusive, para los primeros días de enero de 2026, desde la Universidad Central llegará otra propuesta.

Eso último lo anunció a EXPRESO el arquitecto Diego Hurtado, catedrático y asambleísta ciudadano elegido por la parroquia Belisario Quevedo y representante de La Mariscal.

Adrián Ibarra, de la Revolución Ciudadana, quien preside la comisión, reitera que “la destrucción no la ha causado esta administración municipal”. Y ha sostenido que, en todo caso, se trata de “una mala herencia”. Y ha pedido recordar que una década atrás, La Mariscal “no era perfecta, pero tenía su dinámica”.

En efecto, la Alcaldía de Pabel Muñoz no provocó el actual estado de lo que era la zona rosa de la capital. Sin embargo, los residentes sí creen que el gobierno local debería asumir el abandono y descontrol que enfrentan. Después de todo, Muñoz y este Concejo se posesionaron en mayo de 2023, hace dos años y siete meses.

La Mariscal Quito: entre el deterioro y la esperanza de una regeneración urbana Leer más

El municipio de Quito perdió el control del espacio público en La Mariscal

Iván Alemán tiene viviendo 20 años en el sector, casi la mitad de su vida. El Concejo Municipal, comenta, busca aprobar una ordenanza, supuestamente para recuperar la zona. Sin embargo, ahora mismo “el Municipio ha perdido el control del espacio público y de los locales”.

Eso se puede confirmar al llegar en la noche y observar la dinámica de la Calama, entre Diego de Almagro y Reina Victoria. Motocicletas aparecen parqueadas en las aceras y hay personas bebiendo licor en la vía pública, así como “trabajadoras sexuales, microtraficantes, indigentes y delincuentes con cuchillos”.

No regular no es reactivar, dice la Asamblea Barrial

Eso no solo se verifica al pasar por la zona o por el comentario de este residente. La Asamblea Barrial La Mariscal Legado Cultural lo ha expuesto ante ediles. Su vocero, Andrés Groner, les ha dicho: “La diversión es parte de La Mariscal. Nos oponemos a la desregulación, disfrazada de reactivación, una cortina de humo para no enfrentar problemas que arrastramos por años”.

Alemán describe que en cada esquina hay puestos de venta de pinchos y más alimentos, por lo que se instalan carpas, mesas y sillas sobre las veredas. También cocinas con tanques de gas. “Es un mercado”.

Quito y sus edificios en desuso: por qué la ciudad construida se está quedando vacía Leer más

El rol de la Agencia Metropolitana de Control en lo que fue la zona rosa de la capital

Los residentes piden revisar la presencia de los ‘flyeros’ o enganchadores fuera de los locales de diversión, deja ver que el Municipio no ha cumplido su papel de control, indican varios residentes. “La Agencia Metropolitana de Control no actúa. El Ministerio del Interior queda en una de las esquinas donde se vende droga, la Amazonas y Cordero. En la Calama queda la Policía; en la Colón, el Ministerio de Cultura”.

Estas son algunas de las peticiones de los vecinos de La Mariscal:

A los ediles, los residentes les han pedido eliminar el criterio de preexistencias o autorizaciones en locales que ya funcionan y diversificar el uso del suelo en el corazón de La Mariscal. Es decir, permitir que cerca de un bar (que cumpla estrictas condiciones de operación, propias de una zona turística), pueda ubicarse una residencia, un hostal, una galería de arte o un restaurante de calidad.

“El equilibrio distribuirá los flujos de personas y no concentrará el conflicto en un espacio reducido”, plantea Groner.

Asimismo, los habitantes piden crear zonas de silencio y amortiguación obligatorias, ubicando esos negocios al menos a 300 metros de viviendas y espacios culturales. Además, sancionar a libadores de vereda y a vendedores ambulantes de comida.

La Mariscal, abandonada, ya no es la zona de la diversión quiteña Leer más

Consuelo Mancheno, otra habitante, espera que se tomen en cuenta las reformas solicitadas por la Asamblea Barrial, porque “La Mariscal está en ruinas”.

La Iniciativa Mariscal Sur y la administración zonal han organizado algunas actividades.

🎄 #LaMariscalSeReactiva | ¡Vive la feria y apoya a nuestros emprendedores!



Te esperamos hasta las 16h00 en la Plaza de los Presidentes (Amazonas y Jorge Washington) para disfrutar de productos locales y talento de La Mariscal.#QuitoRenace#QuitoNoSeDetiene pic.twitter.com/SGXCXs9sJo — Zonal La Mariscal (@zonalamariscal) December 23, 2025

Lo que ofrecen los concejales con la ordenanza:

Consultado, Adrián Ibarra indicó que en el polígono de entretenimiento se eliminarán las licencias para licorerías.

“No es que seamos ciegos y no sepamos que podrían comprar licor en tiendas o en el Tuti (reclamo de asociación de cervecerías). No permitiremos libadores en la calle. En cuanto a los alrededores de la Plaza Quinde (Foch), ahora las licencias por predio son ilimitadas, hay cinco o siete discotecas tugurizadas y habrá normas de insonorización. Buscamos controlar al darles máximo dos”.

Dice que prohibirán la actividad de volanteo en la zona de entretenimiento, “que se presta para otras cosas”. Y que están abiertos al diálogo.

Eso se verá en enero, ante la propuesta de la U. Central y de la Iniciativa Mariscal Sur.

Algunos pedidos que generan polémica:

Vecinos piden eliminar el criterio de preexistencia en la zona y suprimir el área de múltiple entretenimiento.

Repoblar 30 edificios vacíos y cien casas abandonadas, en lugar de permitir construcción de edificios de 22 pisos.

Piden evitar especulación inmobiliaria y crear un plan de vivienda social y ‘coliving’ en espacios existentes sin uso.

Habitantes y representantes del sector de hostales y hoteles pidieron que la AMC realice operativos sorpresa constantes.

Contexto

En los alrededores de la Plaza Foch se observan inmuebles abandonados o en arriendo, lo que genera inseguridad. Iguales escenas se ven a lo largo de la av. 10 de Agosto y la zona del Bicentenario.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!