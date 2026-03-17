Incendio en Nueva York: Emergencia en Manhattan por el Día de San Patricio

Un incendio en Midtown Manhattan pone en alerta a Nueva York durante el multitudinario desfile de San Patricio

Referencial.Bomberos combaten un incendio en un edificio de Manhattan durante las celebraciones del Día de San Patricio.

Un incendio de magnitud se registró la mañana de este martes 17 de marzo en un edificio de Midtown Manhattan, Nueva York. Varias unidades del Departamento de Bomberos (FDNY) se desplazaron hasta la calle 43 Este, entre la Quinta Avenida y la avenida Madison, para combatir las llamas que se originaron en la terraza de la estructura, según reportó la cadena Fox News.

El incidente ocurre a pocos metros de la ruta establecida para el tradicional desfile del Día de San Patricio, un evento que, de acuerdo con estimaciones de CBS, prevé congregar a cerca de dos millones de personas. Ante la emergencia, las autoridades emitieron una alerta especial advirtiendo sobre cierres de calles, interrupciones en el transporte público y retrasos significativos en el tráfico de la zona.

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Un fallo técnico en medio de la festividad

Informes oficiales indican que el foco ígneo se produjo debido a una falla en el sistema de climatización del inmueble. Pese a la intensidad de las llamas, que requirió el despliegue de todo el personal operativo disponible, no se reportaron personas heridas. El fuego inició poco antes de las 10:00, apenas una hora antes del arranque programado del desfile en la calle 44.

El despliegue logístico en Manhattan

Más allá de la emergencia, el evento cultural implica un riguroso operativo de seguridad y desvíos vehiculares que afectan gran parte del centro de la isla. Según la cadena ABC 7, el recorrido inicia en la Quinta Avenida y la calle 44, avanzando hacia el norte hasta la calle 79, pasando por puntos emblemáticos como la Catedral de San Patricio.

🚨🇺🇸🔥 Incendio en azotea en East 43rd St, Manhattan, genera densa columna de humo visible a kilómetros.



Bomberos del FDNY trabajan para contener el fuego cerca de Grand Central durante actividades del St. Patrick’s Day. Causa aún desconocida. Situación en desarrollo FDNY pic.twitter.com/ymf7kZlBry — Global Network News 🌎 (@iluminnatii) March 17, 2026

Una cita con la tradición irlandesa

La marcha de este año cuenta con más de 150.000 participantes, incluyendo bandas de música y agrupaciones internacionales. La figura central del desfile es el Gran Mariscal Robert James McCann, presidente de la junta del Irish Arts Center, destacado por su labor en el fortalecimiento de los vínculos culturales entre Irlanda y Estados Unidos.

Al evento también se sumaron figuras de la administración local, como el alcalde Zohran Mamdani y la comisionada de policía Jessica Tisch, lo que ha reforzado el despliegue de seguridad en una jornada marcada tanto por la celebración como por la contingencia técnica en el corazón de la ciudad.

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