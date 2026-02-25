Vuelos Nueva York–Guayaquil vuelven a operar luego del fuerte temporal en EE. UU.

Las operaciones aéreas se reactivan tras el fuerte temporal en la costa este de EE. UU., que provocó tres días de cancelacione

Después de tres días de cancelaciones provocadas por el fuerte temporal que azotó la costa este de Estados Unidos, los vuelos entre Nueva York y Guayaquil comenzaron a retomarse este miércoles 25 de febrero. La reactivación marca el inicio de la normalización de las operaciones aéreas internacionales que se vieron seriamente afectadas por la tormenta de nieve que impactó aeropuertos clave del noreste estadounidense.

Las aerolíneas vuelven a despegar tras reorganizar sus cronogramas

Potente tormenta paraliza noreste de EE.UU. y deja a Nueva York bajo nevada récord Leer más

Las aerolíneas JetBlue, Avianca y LATAM Airlines habían suspendido sus vuelos desde el domingo pasado (22 de febrero), debido a las condiciones climáticas extremas, que obligaron a restringir despegues y aterrizajes en terminales como el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy y otros aeropuertos del área metropolitana neoyorquina. La acumulación de nieve y los fuertes vientos, como publicaron medios internacionales, generaron miles de cancelaciones en todo el sistema aéreo de Estados Unidos, afectando también las rutas directas hacia Ecuador.

(Le puede interesar leer: Lluvias en Milagro: Estas son las zonas afectadas y las fotos que dejó la emergencia)

Este miércoles, la reanudación se dio de forma progresiva. Un vuelo de JetBlue procedente de Nueva York aterrizó en Guayaquil a las 05:03, mientras que a las 07:31 despegó desde el aeropuerto guayaquileño el vuelo programado con destino a esa ciudad estadounidense. Poco después, a las 07:55, llegó también un vuelo de Avianca, lo que evidenció el restablecimiento paulatino de las conexiones aéreas entre ambos destinos.

Tormentas similares en el noreste de EE.UU. han generado cancelaciones masivas, no solo de vuelos a Ecuador sino a toda América Latina. EFE

Se prevé que a lo largo del día se normalicen otros itinerarios y que las operaciones se estabilicen conforme mejoren las condiciones meteorológicas en Estados Unidos. Sin embargo, las aerolíneas han advertido que aún pueden producirse ajustes o demoras mientras se reorganizan los cronogramas tras varios días de interrupciones.

Restablecimiento será progresivo durante la jornada

Alcalde de Nueva York prohíbe viajes por Nueva York por tormenta de nieve histórica Leer más

Durante las jornadas de suspensión, decenas de pasajeros ecuatorianos y residentes que viajaban por trabajo, estudios o visitas familiares quedaron varados o debieron reprogramar sus vuelos. Los mostradores de las aerolíneas y los canales de atención registraron alta demanda de consultas para cambios de fecha y reembolsos, mientras algunos viajeros optaron por rutas con escalas ante la falta de vuelos directos.

(Lo invitamos a leer: Invierno Ecuador: Cómo funciona la herramienta de Google para prevenir inundaciones)

La paralización de los vuelos no obedeció a problemas operativos en Ecuador, sino a las condiciones extremas registradas en el noreste de Estados Unidos. Reportes internacionales señalaron miles de cancelaciones en aeropuertos de Nueva York, Boston y Newark durante el pico de la tormenta, que dejó acumulaciones significativas de nieve y complicó la operación aérea durante varios días.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!