Alcalde de Nueva York prohíbe viajes por Nueva York por tormenta de nieve histórica

La ciudad de Nueva York enfrenta una de las tormentas de nieve más intensas de los últimos años. El alcalde Zohran Mamdani declaró el estado de emergencia y ordenó la prohibición de la mayoría de los viajes desde las 21:00 del domingo hasta el mediodía del lunes. La medida busca proteger a los 8,5 millones de habitantes de la metrópolis ante una ventisca que amenaza con colapsar la movilidad y la seguridad ciudadana.

La decisión incluye el cierre de calles, autopistas y puentes al tráfico no esencial. Solo los trabajadores de emergencia y servicios críticos podrán desplazarse. Mamdani enfatizó que la prioridad es evitar accidentes y garantizar que los equipos de limpieza y rescate puedan operar sin obstáculos.

Nieve histórica y vientos extremos

El Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos (NWS) prevé acumulaciones de nieve de entre 30 y 61 centímetros tanto en la ciudad de Nueva York como en Long Island. La alerta de ventisca se extiende además a otras zonas de la Costa Este, incluyendo Boston, Nueva Jersey, Connecticut, Delaware, Maryland, Rhode Island y Massachusetts.

Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 80 kilómetros por hora, generando condiciones de visibilidad nula y un alto riesgo de cortes de energía debido al peso de la nieve sobre árboles y cables. El fenómeno se intensificará principalmente durante la noche del domingo al lunes, con episodios de hasta cinco centímetros de nieve por hora.

El NWS advirtió también sobre el peligro de inundaciones en barrios bajos de Nueva York y Nueva Jersey, subrayando que los desplazamientos durante la tormenta serán peligrosos y potencialmente mortales. “Los fuertes vientos y el peso de la nieve sobre las ramas de los árboles pueden derribar líneas eléctricas”, señaló el organismo en su comunicado oficial.

Preparativos de emergencia y atención a personas sin hogar

La ciudad de Nueva York declaró el estado de emergencia y desplegó una respuesta ampliada de saneamiento para enfrentar la tormenta. Más de 2.000 quitanieves están listos para salir a las calles en cuanto se acumulen 50 milímetros de nieve, mientras que más de 2.600 empleados de saneamiento trabajan turnos de 12 horas para mantener despejadas las principales vías.

Sin embargo, el alcalde Zohran Mamdani subrayó que un enfoque crucial de las preparaciones es reforzar la atención a los neoyorquinos sin hogar, quienes representaron un número significativo de víctimas en el evento climático anterior. La ciudad activó operaciones de Código Azul, que incluyen la apertura de más centros de calefacción y la decisión de mantener abiertos los centros de prevención de sobredosis durante la noche.

El sábado, unas 84 personas fueron trasladadas a refugios, y los reportes adicionales que ingresen a la línea 311 sobre personas vulnerables en la calle serán redirigidos al 911 para una respuesta inmediata.

