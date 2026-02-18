Avalancha en California deja diez esquiadores desaparecidos en EE.UU.

En Sierra Nevada, en el norte de California, cuando una avalancha sorprendió a un grupo de 16 personas en la zona de Castle Peak el pasado martes 17 de febrero; un popular destino de esquí cercano a la comunidad de Soda Springs. El Departamento del Sheriff del condado de Nevada confirmó que diez esquiadores permanecen desaparecidos, mientras seis lograron sobrevivir y esperan ser rescatados.

El alud ocurrió alrededor de las 11:30 de la mañana, en medio de una fuerte tormenta que dejó más de 70 centímetros de nieve en menos de 24 horas. Las condiciones meteorológicas extremas complican las labores de búsqueda y aumentan el riesgo de nuevos desprendimientos.

Operativo de rescate en condiciones extremas

Los equipos de emergencia, integrados por rescatistas especializados en montaña, perros entrenados y vehículos adaptados para nieve, trabajan contrarreloj para localizar a los desaparecidos. La operación enfrenta serias dificultades: la visibilidad es reducida, las ráfagas de viento superan los 60km/h y la acumulación de nieve amenaza con nuevas avalanchas.

Las autoridades locales han pedido a la población evitar la zona, mientras se despliegan brigadas adicionales desde comunidades cercanas como Truckee. El objetivo inmediato es estabilizar el área y evacuar a los seis sobrevivientes que permanecen atrapados en sectores seguros pero aislados.

Aumento en el temporal

El Castle Peak, con sus 2.777 metros de altura, es uno de los destinos más concurridos para los amantes del esquí en la Sierra Nevada. Situado cerca de la comunidad de Soda Springs, la zona se ha visto golpeada por una intensa tormenta invernal que dejó al menos 76 centímetros de nieve en apenas 24 horas, según reportes de meteorólogos. La magnitud del temporal obligó a suspender de manera temporal todas las operaciones turísticas y deportivas en el área.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos advirtió que la situación podría agravarse: algunas regiones de la Sierra Nevada podrían acumular hasta 2,4 metros de nieve antes de que la tormenta se disipe, previsiblemente hacia el final del miércoles.

