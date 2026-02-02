EEUU enfrenta caos invernal: más de 110 muertes y cancelaciones de vuelos por el frío

La tormenta invernal ha dejado un centenar de muertos, hogares sin electricidad y miles de vuelos cancelados

La tormenta invernal que golpea gran parte de Estados Unidos desde finales de enero ha provocado más de 110 muertes.

La tormenta invernal que golpea gran parte de Estados Unidos desde finales de enero ha provocado más de 110 muertes relacionadas con hipotermia, accidentes de tránsito y exposición prolongada al frío. Los fallecimientos se han registrado en estados del Noreste, Sur y las Llanuras, reflejando el alcance nacional del fenómeno.

Meteorólogos del National Weather Service advirtieron que el peligro persiste incluso después de que la nieve y el hielo cesen, ya que las temperaturas se mantendrán por debajo de cero durante toda la semana.

Cortes de energía masivos

En Tennessee y Mississippi, más de 97,000 clientes seguían sin electricidad hasta el pasado domingo 1 de febrero, mientras que en Florida otros 29,000 hogares permanecían a oscuras. El Nashville Electric Service informó que espera restablecer el 90% del suministro para el martes y alcanzar el 99% el próximo domingo, dos semanas después de la tormenta.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, expresó su preocupación por la lentitud de la recuperación, aunque la empresa defendió su respuesta alegando que se trató de una tormenta “sin precedentes”. En Mississippi, funcionarios estatales señalaron que fue la peor tormenta invernal desde 1994. Para enfrentar la emergencia, se instalaron 80 centros de calentamiento y la Guardia Nacional desplegó camiones y helicópteros para distribuir suministros básicos.

Vuelos cancelados y transporte paralizado

El impacto del temporal también se refleja en el transporte aéreo. Según FlightAware, se han cancelado miles de vuelos en todo el país, alcanzando cifras no vistas desde la pandemia. Los aeropuertos del Noreste y Sur han sido los más afectados, con retrasos que se extienden por horas y pasajeros varados en terminales.

Las carreteras tampoco han escapado al caos: se reportaron múltiples accidentes por hielo y nieve acumulada, incluyendo el choque de un jet privado en plena tormenta, que dejó siete muertos.

Emergencias en gran parte del país

Casi la mitad de los estados de Estados Unidos han declarado estado de emergencia ante la persistencia de la tormenta invernal, mientras que numerosas escuelas suspendieron clases en previsión de que las condiciones se mantuvieran hasta el lunes.

El Senado estadounidense también se vio obligado a cancelar una votación prevista para la noche del lunes, reflejando el impacto nacional del temporal. En la capital, la alcaldesa Muriel Bowser advirtió que “este fin de semana experimentamos la mayor tormenta de nieve en una década en Washington D.C.”.

Aunque regiones del norte como Dakotas y Minnesota están habituadas a temperaturas bajo cero, el frío extremo resulta inusual en estados del sur como Texas, Luisiana y Tennessee, donde los termómetros han marcado entre 15 y 20 grados menos de lo habitual para la temporada. Además, las autoridades alertaron que estas zonas podrían registrar acumulaciones de hielo de hasta 2,5 centímetros debido a la lluvia helada, aumentando el riesgo de cortes eléctricos y accidentes en carretera.

